Za zaprtimi vrati Trump Towra: Barron Trump spet zaljubljen?

Ali je Barron Trump znova zaseden? Po razhodu konec leta 2025 se 19-letni sin predsednika Donalda Trumpa in prve dame Melanie Trump po navedbah ameriškega novinarja o slavnih Roba Shuterja tiho ponovno zbližuje z isto, javnosti neznano mlado žensko. Vir je za Shuterjev Substack Naughty But Nice povedal, da je Barron novembra končal razmerje, za katerega je verjel, da bo trajalo. Par se je januarja približeval enoletnici zveze, kar je Barronu veliko pomenilo. Razhod se je po navedbah vira zgodil zato, ker se je dekle odločilo, da bo dalo prednost lastni življenjski poti. Dogajanje ni bilo dramatično, vendar je bilo za Barrona čustveno zahtevno.

Čeprav ni znano, kje trenutno živi dekle, je znano, da se je Barron Trump jeseni 2025 prepisal z newyorške univerze NYU v Washington, D. C., nato pa se je septembra vrnil v New York, kjer je v Trump Towerju pripravil razkošen večerni zmenek. Vir še navaja, da sta Barron in njegovo dekle že prej namenoma skrivala razmerje pred javnostjo in da bosta s to prakso nadaljevala tudi zdaj. Po njegovih besedah jima ni šlo za pozornost, temveč za zaščito nečesa pristnega.

Namenoma sta skrivala razmerje pred javnostjo. FOTO: Chris Kleponis Via Reuters

Vzel čas zase

Po razhodu si je Barron po navedbah vira vzel čas zase in premišljeno razmišljal o nadaljnjih korakih. Opisan je kot zadržan, premišljen in zelo zaseben mladenič. Zdaj, ko sta znova vzpostavila stik, naj bi oba postopno obnavljala odnos, brez zamer, zgolj z zavedanjem, da jima je povezava še vedno pomembna, poroča yahoo.com.

