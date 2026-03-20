VSE JE ŠLO NAROBE

Zabava Vanity Faira se je spremenila v nočno moro: zvezdniki v solzah

Zabava revije Vanity Fair je bila dolga leta najprestižnejše druženje po podelitvi oskarjev in sinonim za glamur hollywoodske elite, letos pa ni šlo po pričakovanjih.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 20. 3. 2026 | 09:59
Namesto blišča in popolnih fotografij so večer na zabavi revije Vanity Fair po podelitvi oskarjev zaznamovali stres, nelagodje in razočaranje, glavni krivec pa je bila slaba osvetlitev. Dolgoletni obiskovalci pravijo, da je skrivnost uspeha tega dogodka vedno tičala v skoraj popolni osvetlitvi na rdeči preprogi. Svetloba je bila mehka, skrbno nastavljena in laskava, ustvarjena tako, da prikrije nepravilnosti in vsako zvezdo pokaže v najboljši luči. To je bil prostor, kjer so se lahko tudi največja imena sprostila, saj so vedela, da bodo na fotografijah videti brezhibno.

»Fotografirali so me na milijonih zabavah, a postavitev na tej je bila vedno vrhunska,« je za Daily Mail povedal eden od rednih gostov. »Na zabavi Vanity Faira so tudi najmanj fotogenične zvezde vedele, da bodo izpadle odlično. Bilo je kot čarovnija.« Letos pa je ta čarovnija izginila. Zaradi selitve na novo lokacijo naj bi organizatorji spregledali ključni detajl, ustrezno osvetlitev. Gostje so se znašli pod neusmiljenimi, ostrimi reflektorji, ki so ustvarjali občutek, da stojijo na operacijski mizi, ne pa na eni najbolj glamuroznih zabav na svetu.

Razmere je še poslabšala vročina, ki naj bi dosegla skoraj 38 stopinj Celzija. Povabljeni so se znojili, močna svetloba pa je poudarila vsako kapljico znoja, vsako poro in vsako gubo. Fotografije so po besedah enega od virov delovale kot posnete pri ekstremno visoki ločljivosti. Ko so v javnost in na družbena omrežja prišli prvi posnetki, je med zvezdniki in njihovimi ekipami zavladal šok. Ves trud; ure pri stilistih, vizažistih in frizerjih ter desetine tisoč dolarjev, je bil zaman. Neizprosna svetloba je razkrila vse, kar običajno ostane skrito: odvečne kilograme, utrujenost na obrazu, gube in ne najbolj posrečene modne izbire.

»Iskreno mi je žal nekaterih teh žensk,« je dejal eden od gostov. »Ena uboga igralka je bila videti kot lik s fotografij Diane Arbus. Gledala je slike na telefonu in kričala na svojega publicista. Slišal sem, da je šla domov in jokala, dokler ni zaspala.« Primerjava z Diane Arbus, znano po portretih nekonvencionalnih in marginaliziranih ljudi, je bila za hollywoodske standarde še posebej ostra. Naslednje jutro so številne zvezdnice, očitno nezadovoljne z uradnimi posnetki z Vanity Faira, na družbenih omrežjih raje objavile fotografije z druge zabave, ki sta jo organizirala Madonna in Guy Oseary.

Ambiciozni načrti novega urednika so šli po zlu

Za letošnjo organizacijo zabave je stal novi urednik Vanity Faira, Mark Guiducci, ki naj bi bil obseden z idejo, da dogodku vrne star sijaj in ekskluzivnost. Eden njegovih prvih korakov je bila selitev dogodka z dolgoletne lokacije na Beverly Hillsu v okrožni Muzej umetnosti v Los Angelesu. Načrt je bil, da bi gostje dobili ekskluziven dostop do novih galerij Davida Geffena, a galerije niso bile pravočasno dokončane, zato so zabavo preselili v manj glamurozno krilo muzeja.

Poleg tega je Guiducci drastično zmanjšal seznam gostov, saj je želel povabiti le največje AAA zvezde. Tudi Emma Stone, nominirana za oskarja, je bila presenečena in je v enem videu izjavila: »To je neobičajno, tudi če si nominiran, to še ne pomeni, da lahko prideš.« Celotnemu slabemu vtisu je prispevala še preproga: namesto klasične rdeče je bila položen siva, puhasta, ki so jo mnogi primerjali s preprogo iz dnevne sobe. Viri blizu organizatorja pravijo, da je bil ta v prvem delu večera na robu živčnega zloma, a se je z večerom njegovo razpoloženje izboljšalo. Gostje pa so bili manj prizanesljivi.

»Poglejte, bilo je nekaj težav, a to je bila tudi njihova prva zabava na tej lokaciji,« je naslednji dan povedal eden od empatičnih povabljencev. »Še vedno bom prišel naslednje leto, če me povabijo, upam pa, da ne bodo najeli oblikovalca svetlobe.«

ODMEVNO

Melania razjezila kritike in navdušila občinstvo, Jimmy Kimmel se je na oskarjih norčeval iz njenega dokumentarca

Je bil predsednik »jezen«, ker Melania ni bila nominirana?
16. 3. 2026 | 10:25
98. PODELITEV OSKARJEV

Podeljeni oskarji: film Ena bitka za drugo odnesel najpomembnejšo nagrado(FOTO)

Film Grešniki je po 16 nominacijah osvojil štiri oskarje, vključno z nagrado za najboljšo glavno moško vlogo, ki jo je prejel igralec Michael B. Jordan.
16. 3. 2026 | 07:55

