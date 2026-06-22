Zacementirani Javier Bardem pred Kitajskim gledališčem v Hollywoodu (FOTO)

Španski igralec Javier Bardem, ki je za svojo igro med drugim prejel oskarja, bafto in zlati globus, je v svežem cementu pred Kitajskim gledališčem v Hollywoodu pustil odtise svojih rok in nog. S tem se je 57-letni igralec postavil ob bok filmskim legendam, kot sta ameriška igralca Marilyn Monroe in Jack Nicholson. »Zelo poseben občutek je, ko ti dodelijo prostor, kjer lahko za vedno ovekovečiš svoje ime,« je po poročanju STA povedal Bardem. Odtis svojih rok in nog na preddverju Kitajskega gledališča je označil za izkušnjo, ki te napolni s skromnostjo. »Ko pomislim na imena, ki so stala na tem mestu, težko verjamem, da je to resnično.« Po tradiciji, ki se je po naključju začela med gradnjo gledališča, je tam svoje odtise doslej pustilo več kot 200 zvezdnikov.

Kanadski filmski režiser, scenarist in producent Denis Villeneuve, čigar nadaljevanje filma Dune s španskim igralcem bo premierno predvajano decembra letos, je pohvalil igralčevo kameleonsko sposobnost, s katero je v svoji več kot tri desetletja trajajoči karieri oživil številne raznolike like. Kot meni, lahko Bardem zdaj samozavestno spremeni svojo osebnost in postane nekdo, ki ga ženejo »nova logika, novi občutki in nov pogled na realnost«.

Občutek je res poseben, pravi igralec.

Tradicija se je začela med gradnjo gledališča.

Bardem je svojo igralsko kariero začel v Španiji, na mednarodno sceno pa prodrl z vlogo v drami ameriškega filmskega ustvarjalca in slikarja Juliana Schnabela z naslovom Preden se znoči iz leta 2000. Za svojo igro je prejel številna priznanja, med drugim torej oskarja za vlogo zloveščega Antona Chigurha v filmu Ni prostora za starce iz leta 2007, ki sta ga režirala in zanj napisala scenarij Joel in Ethan Coen. Njegov najnovejši film The Beloved, ki ga je režiral Rodrigo Sorogoyen, je bil pred kratkim premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu.