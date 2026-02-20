  • Delo d.o.o.
POMENLJIV SIJAJ

Začetek novega poglavja? Opazna sprememba na roki Meghan Markle

Diamantni prstan na roki vojvodinje Susseks je pritegnil veliko pozornosti.
FOTO: Jayne Kamin-oncea Imagn Images Via Reuters Connect
FOTO: Jayne Kamin-oncea Imagn Images Via Reuters Connect
M. Fl.
 20. 2. 2026 | 14:45
1:59
A+A-

Meghan Markle vsakič, ko se pojavi v javnosti, pritegne veliko pozornosti, nič drugače ni bilo, ko sta z možem princem Harryjem pred nedavnim obiskala košarkarsko tekmo vseh zvezd lige NBA. Tedaj je v oči posebej padel skrivnostni diamantni prstan, ki ga je nosila na prstancu desne roke. Nošenje več kot opaznega prstana na desni roki pogosto simbolizira neodvisnost, osebno moč in novo življenjsko poglavje. Po ocenah gre za diamant velikosti med štiri in šest karatov, elegantno vpet v klasičen okvir, ki deluje prefinjeno, in ne preveč vpadljivo, za prstan pa bi morali odšteti od 230 do 235 tisoč evrov.

Odnos vojvodinje do nakita je bil vedno simboličen. Njen zaročni prstan, ki ga je princ Harry oblikoval leta 2017, vsebuje diamant iz Bocvane ter dva manjša kamna iz zbirke princese Diane. Skozi leta je bil večkrat preoblikovan: dobil je tanjši obroč, bil dopolnjen s tehniko mikro pave, pri kateri so zelo majhni diamanti ali drugi dragi kamni gosto in natančno vstavljeni v površino kovine, ter tako ustvarijo videz neprekinjenega bleščanja in bil deležen drugih dodatnih sprememb okoli osrednjega kamna. Prstan, ki ga je prvič nosila oktobra lani ob udeležbi festivala ob svetovnem dnevu duševnega zdravja organizacije Project Healthy Minds v New Yorku, se zdi kot samostojen kos nakita in ugiba se, da bi lahko šlo za njen osebni nakup in ne za darilo.

Ponovno si ga je nadela v času, ko vse bolj gradi svojo profesionalno identiteto skozi projekte fundacije Archewell in produkcije za Netflix. Če gre res za samostojno kupljen kos, kot namigujejo strokovnjaki, bi prstan lahko simboliziral prav to: obeležje osebnega dosežka in začetek nove življenjske faze, ugiba portal Elle.

IZBRANO ZA VAS
