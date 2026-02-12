  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STAR LE 48 LET

Zadnja objava preminulega igralca lomi srca, delil jo je nekaj dni pred smrtjo

Poslovil se je po hudi bolezni.
James Van Der Beek. FOTO: Valerie Macon Afp
James Van Der Beek. FOTO: Valerie Macon Afp
M. U.
 12. 2. 2026 | 07:12
 12. 2. 2026 | 07:12
1:46
A+A-

Filmski svet je zavit v črnino po novici o smrti Jamesa Van Der Beeka. Igralec, znan po vlogi v kultni seriji Simpatije (Dawson’s Creek), je umrl po boju z rakom. Star je bil le 48 let.

Njegova zadnja objava na Instagramu danes zveni boleče kot še nikoli in dobiva povsem novo težo.

James Van Der Beek. FOTO: Valerie Macon Afp
James Van Der Beek. FOTO: Valerie Macon Afp

Bilo je 25. januarja, ko je delil ganljivo rojstnodnevno čestitko hčerki Annabel in svojemu očetu.

»Moj oče in moja hči si danes delita rojstni dan. Sprva sem mislil, da je to edino, kar imata skupnega – zdela sta se mi tako zelo različna. A ko sta oba odraščala in vse bolj dopuščala, da zasije tisto, kar v resnici sta, sem začel prepoznavati isto odprto, toplo in nežno srce, polno ljubezni.«

»Vidim skrb in predanost, s katero obdarjata tiste, ki jih imata najraje. Vidim isto edinstveno, nekoliko nekonvencionalno ustvarjalnost in izvirnost. In oba vsako sobo, v katero vstopita, naredita bolj zabavno. Različen je vajin smisel za humor, a oba imata dar, da subtilno spremenita energijo okoli sebe – skoraj neopaženo, a neverjetno močno.«

»V tem norem svetu je pravo čudo, da vama je uspelo ostati tako odprta, tako nežna in iskreno dobra. Sta pravo malo čudo … in neizmerno sem hvaležen, da vaju imam v svojem življenju. Svet je boljše mesto, ker vidva obstajata. Vse najboljše za rojstni dan. Ljubim vaju z vsem srcem.«

Več iz teme

smrtJames Van Der Beekinstagramigralec
ZADNJE NOVICE
09:10
Novice  |  Slovenija
SVARILO NIJZ

Precepljenost v Sloveniji pod priporočeno mejo: tveganje za izbruh se vrača

Pi nas so lani obravnavali tri primere ošpic.
Anja Intihar12. 2. 2026 | 09:10
09:03
Novice  |  Slovenija
ZADNJE SLOVO

Zadnje slovo žrtev tragične nesreče na Ajdovskem: Boštjana, Jana in Gregorja bodo pokopali ob isti uri

Minulo soboto je Slovenijo pretresla tragična prometna nesreča.
12. 2. 2026 | 09:03
09:00
Lifestyle  |  Polet
PREBAVNE MOTNJE

To so najpogostejše zdravstvene težave sodobnega časa

Skrb za zdravo prebavo ni nepomembna podrobnost, temveč pomemben del celostnega zdravja.
Miroslav Cvjetičanin12. 2. 2026 | 09:00
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ODNOSI

Zvezdanina modrost: Starejšim generacijam velikokrat primanjkuje znanja

Mislim, da si vaša mama zasluži pozornost, da ji prisluhnete, da se z njo pogovarjate tako dolgo, dokler ne bo razumela, da vam vaša vrtnarska samostojnost res veliko pomeni.
12. 2. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
STRAN OD OČI

Znano, kam se je skrila Sarah Ferguson

Nekdanja vojvodinja je pripravljena storiti vse, da bi si povrnila ugled.
12. 2. 2026 | 09:00
08:41
Šport  |  Odmevi
PO VELIKI ZMAGI

Ko je bil še majhen, si Domen Prevc o tem niti sanjati ni upal

Slovenski skakalni junaki se že veselijo selitve olimpijskega sporeda na veliko napravo v Predazzu.
Miha Šimnovec12. 2. 2026 | 08:41

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Kako zdravim izpah rame

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki