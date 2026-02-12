Zadnja objava preminulega igralca lomi srca, delil jo je nekaj dni pred smrtjo

Filmski svet je zavit v črnino po novici o smrti Jamesa Van Der Beeka. Igralec, znan po vlogi v kultni seriji Simpatije (Dawson’s Creek), je umrl po boju z rakom. Star je bil le 48 let.

Njegova zadnja objava na Instagramu danes zveni boleče kot še nikoli in dobiva povsem novo težo.

James Van Der Beek. FOTO: Valerie Macon Afp

Bilo je 25. januarja, ko je delil ganljivo rojstnodnevno čestitko hčerki Annabel in svojemu očetu.

»Moj oče in moja hči si danes delita rojstni dan. Sprva sem mislil, da je to edino, kar imata skupnega – zdela sta se mi tako zelo različna. A ko sta oba odraščala in vse bolj dopuščala, da zasije tisto, kar v resnici sta, sem začel prepoznavati isto odprto, toplo in nežno srce, polno ljubezni.«

»Vidim skrb in predanost, s katero obdarjata tiste, ki jih imata najraje. Vidim isto edinstveno, nekoliko nekonvencionalno ustvarjalnost in izvirnost. In oba vsako sobo, v katero vstopita, naredita bolj zabavno. Različen je vajin smisel za humor, a oba imata dar, da subtilno spremenita energijo okoli sebe – skoraj neopaženo, a neverjetno močno.«

»V tem norem svetu je pravo čudo, da vama je uspelo ostati tako odprta, tako nežna in iskreno dobra. Sta pravo malo čudo … in neizmerno sem hvaležen, da vaju imam v svojem življenju. Svet je boljše mesto, ker vidva obstajata. Vse najboljše za rojstni dan. Ljubim vaju z vsem srcem.«