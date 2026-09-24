Zadnje slovo kraljeve sestre

Dva tedna po kralju Haraldu se je norveška kraljeva družina v cerkvi v Oslu zadnjič poslovila še od njegove starejše sestre, princese Astrid. Na zadnjo pot so jo pospremili novi kralj Haakon in njegova žena, kraljica Mette-Marit, kraljica Sonja, princesa Ingrid Alexandra ter kraljeva sestra Märtha Louise z možem, samooklicanim šamanom Durekom Verrettom. Švedsko kraljevo družino je na pogrebu zastopala princesa Victoria, princesa Astrid in princ Lorenz sta zastopala Belgijo, britanska kraljeva družina pa je poslala venec z napisom Z ljubeznijo in lepimi spomini, ki ga je podpisala princesa Anne. Ta se je pred dvema tednoma skupaj s princem Williamom udeležila pogreba kralja Haralda.

»Med njo in bratom, kraljem Haraldom, je obstajala zelo močna vez,« je povedal duhovnik. Med drugim je izpostavil princesino nesebično skrb za druge, zlasti za najbolj ranljive skupine v družbi. Spomnil se je tudi besed njenih petih otrok, ki so za svojo mamo dejali, da je bila najboljša mama na svetu, poroča norveški VG. Duhovnik je govoril o veliki ljubezni, ki jo je princesa čutila do svoje družine, pa tudi do živali. Princesa Astrid je dva dni po pogrebu svojega pet let mlajšega brata, kralja Haralda umrla 11. septembra, stara je bila 94 let.

Norveška princesa Astrid, gospa Ferner, se je rodila 12. februarja 1932 v Oslu kot druga hči kralja Olava V. in princese Märthe. S sestro in bratom je odraščala v središču norveške kraljeve družine. Njeno otroštvo je zaznamovala druga svetovna vojna, med katero je še kot deklica med nemoško okupacijo morala skupaj z družino zapustiti Norveško. Družina je varno zatočišče našla v Združenih državah Amerike. Leta 1954 je Astrid doživela eno največjih izgub svojega življenja. Njena mama, princesa Märtha, je umrla zaradi raka, stara komaj 53 let. Astrid jih je takrat štela 22.

Po mamini smrti je prevzela pomembno vlogo pri predstavljanju kraljeve družine, saj je bil njen oče kralj Olav vdovec, njen brat Harald pa še ni bil poročen. Leta 1961 se je poročila z Johanom Martinom Fernerjem, uspešnim poslovnežem in olimpijskim jadralcem, ki ni pripadal kraljevi družini. Njuna ljubezen je bila za tisti čas precej sporna, saj so bile poroke članov evropskih kraljevih družin z ljudmi izven plemstva še vedno občutljiva tema. Po poroki ni več uporabljala naziva kraljeva visokost, vendar je ostala princesa in pomembna članica norveške kraljeve družine.

Z možem sta imela pet otrok, a Astrid je ostala tesno povezana z norveškim kraljevim dvorom. Sedem desetletji se je udeleževala državnih slovesnosti, uradnih obiskov in številnih dobrodelnih dejavnosti. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobjih, ko je bilo na voljo manj članov kraljeve družine, ki bi lahko opravljali reprezentativne dolžnosti. Leta 2015 je po smrti Johana Martina Fernerje po več kot petdesetih letih zakona ostala brez moža. Princesa Astrid se je še bolj umaknila iz javnega življenja, vendar je ostala spoštovana in priljubljena članica norveške kraljeve družine.