Zadnji dnevi Olivie Newton-John: ganljiv klic prijateljic in tiho slovo

Z vlogo nepozabne Sandy v kultnem filmu Briljantina ob Johnu Travolti je britansko-avstralska igralka in pevka Olivia Newton-John postala prava ikona Hollywooda. Poleg izjemne glasbene in igralske kariere ter številnih svetovnih turnej pa je njeno zasebno življenje zaznamovala dolga in težka borba z boleznijo.

Prvo diagnozo raka na dojkah je prejela leta 1992. V naslednjih treh desetletjih je o svojem zdravljenju odkrito govorila v javnosti ter prestala kemoterapijo, mastektomijo in rekonstrukcijo dojk. Bolezen se je ponovila leta 2013, maja 2017 pa je javnosti razkrila, da se ji je rak vrnil že tretjič in se razširil na hrbtenico ter kosti, s čimer je napredoval v četrto stopnjo. Kljub težki diagnozi ni dovolila, da bi bolezen prevzela njeno življenje: »Rak lahko popolnoma prevzame tvoje misli in celotno tvoje življenje, sama pa skušam živeti tako, da ne mislim ves čas le na to,« je takrat povedala v oddaji Today.

Leta 1978 v filmu Briljantina. FOTO: Profimedia

V zadnjih dneh njenega življenja je njen mož John Easterling poklical njeni tesni prijateljici Amy Sky in Beth Nielsen Chapman, da bi se lahko še zadnjič poslovili. Čeprav Olivia takrat ni več mogla govoriti, sta ji prijateljici preko telefona zapeli in ji izpovedali svojo naklonjenost. »Izjemno sem hvaležna njenemu možu, da naju je poklical dva dni pred njeno smrtjo,« je kasneje za revijo HELLO! dejala Amy Sky. »Ni mogla govoriti, a čutili sva, da naju sliši. Možnost, da se posloviš, je neprecenljivo darilo.«

Kakovost življenja je bila zanjo izjemno pomembna, kar je bil tudi del njenega poslanstva pri ustanovitvi centra za zdravljenje raka. FOTO: Phil Mccarten Reuters Pictures

Olivia Newton-John je umrla 8. avgusta 2022 na svojem domu v Kaliforniji, stara 73 let. Njen mož je kasneje za The Telegraph potrdil, da v zadnjih trenutkih ni trpela: »Bila je dojemljiva, prisotna in ni imela bolečin. Kakovost življenja je bila zanjo izjemno pomembna, kar je bil tudi del njenega poslanstva pri ustanovitvi centra za zdravljenje raka. To je bil osrednji cilj celotne njene poti.«

Ob njeni smrti so se poklonili oboževalci in številni znani obrazi s celega sveta. Njen mož je ob tem poudaril, da bo njeno poslanstvo živelo naprej skozi njen dobrodelni sklad, posvečen raziskavam zdravljenja raka z rastlinskimi zdravili, Olivia pa bo v spominu mnogih ostala kot večni simbol upanja in moči.