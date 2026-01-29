Zadrega Melanie Trump: sodelavci ji na nepredstavljiv način obračajo hrbet

Tudi s približno 36,8 milijona evrov, kolikor je za pravice predvajanja filma Melania plačal Amazon, si ne moreš kupiti spoštovanja. Člani filmske ekipe, ki so sodelovali pri projektu, se zdaj iz več kot očitnih razlogov od filma distancirajo in mnogi, ki so pomagali dokumentarec ustvarjati, z njim ne želijo biti povezani. Studio je kljub že tako astronomski ceni dodatno vložil še približno 32,2 milijona evrov v promocijo, kar mnoge sili k vprašanju: je bil ta hvalospev prvi dami pravzaprav ustvarjen za enega samega človeka z začetnicama D. T.?

Ekipa beži pred odjavno špico

Po poročanju revije Rolling Stone je kar dve tretjini newyorške ekipe zahtevalo, naj njihova imena ne bodo navedena v odjavni špici filma. Eden od članov je pojasnil, da delo pri filmu ni bil lahko zaslužen denar in da je bilo delo v produkciji izjemno naporno. Kot glavni krivec za težke delovne razmere se najpogosteje omenja režiser Brett Ratner, ki ga je opisal kot sluzastega, medtem ko je za Melanio Trump dejal, da je bila dolgočasna, a povsem v redu.

In menda je še več takih, ki bi si želeli, da bi ravnali enako, razloga za to sta drama in kaos v času Donaldovega predsednikovanja. »Zdaj sem veliko bolj zaskrbljen kot pred enim letom,« je reviji Rolling Stone povedala drug, v film vključen vir. Poleg produkcijske ekipe v New Yorku je delovala tudi ekipa na Floridi in v Washingtonu. Ni jasno, ali so anonimnost zahtevali zgolj člani newyorške ekipe, vse pa kaže na to, da je dokumentarec vprašljive kakovosti postal žrtev lastnih ambicij: predrag, preveč kontroverzen in preveč povezan s politično sfero, da bi dosegel želeni uspeh.

Glede na vse to ne preseneča, da si uspeha dokumentarca ne želijo niti nekateri, ki so ga soustvarjali: »Na žalost bi se, če bi resnično propadel, ob tem počutil odlično,« je dejal eden od članov ekipe, drugi pa dodal: »Zaradi propagandnega elementa tega filma se počutim nekoliko nelagodno.« In kaj lahko bi se želja po propadu uresničila: za vstopnice v predprodaji ni ravno veliko zanimanja, v Južni Afriki pa so se tamkajšnji distributerji odločili, da film pri njih ne bo predvajan. »Na podlagi nedavnih dogodkov smo sprejeli odločitev, da v tej državi ne bomo nadaljevali s kinematografsko distribucijo filma,« je po poročanju New York Timesa povedal Thobashan Govindarajulu, vodja prodaje in trženja pri podjetju Filmfinity. Govindarajulu ni želel pojasniti, kateri dogodki so privedli do te odločitve, je pa poudaril, da podjetje ni bilo pod pritiskom, naj film umakne. »To je bila naša odločitev,« je dejal. O tej potezi je prvi poročal južnoafriški medij News24.