Zajokal je in okrivil mamo: podrobnosti s sojenja sinu norveške princese

Marius Borg Hoiby, sin norveške princese Mete-Marit, je le dva dni po aretaciji zaradi novih prekrškov ta teden stopil pred sodišče. Proti njemu je bila vložena obtožnica v 38. točkah, vključno z obtožbami za posilstvo štirih žensk, napade, grožnje svojemu dekletu, poškodovanje njenega stanovanja ter kazniva dejanja v povezavi z drogami in prometnimi prekrški. Vse to se dogaja v času novega škandala, v katerem je bodoča norveška kraljica, njegova mati, vpletena v primer z Jeffreyjem Epsteinom, s katerim je gojila dolgoletno prijateljstvo.

FOTO: Profimedia

Krivi mamino slavo

Čeprav fotografij obtoženega iz sodne dvorane ali izpred sodišča ni, saj so bile te prepovedane, norveški mediji poročajo, kaj je na sodišču povedal sin, ki ga je princesa Mete-Marit pred poroko z naslednikom norveškega prestola, princem Haakonom, dobila v zvezi z obsojenim kriminalcem. Obtoženi je priznal nekaj manjših prekrškov, vendar pa zanikal obtožbe za posilstvo in nasilje. »Ne seksam z ženskami, ki niso pri zavesti,« je zatrdil, piše portal Sky News. Med sojenjem je zajokal in dejal, da njegovo težavno obnašanja izhaja iz ekstremne potrebe po priznanju, to pa iz dejstva, da je sin svoje matere. »Večinoma sem znan kot sin svoje matere, ne kot nekaj drugega. Torej, celo življenje sem imel ekstremno potrebo po priznanju. To se je manifestiralo z veliko seksa, drog in alkohola,« je dejal. Njegovo pričanje je sledilo izjavi ene izmed žrtev, ki je dejala, da verjame, da jo je obtoženi na kraljevem posestvu Skaugum omamil in posilil.

FOTO: Ane Hem Via Reuters

Pričanje žrtve

Drugi dan sojenja na okrožnem sodišču v Oslu je žrtev nadaljevala s pričanjem o dogodku iz leta 2018, ko je imela kratek odnos s Hoibyjem, ki ga je nato prekinila. Policija je z njo stopila v stik šele po nekaj letih, ko so odkrili posnetke in fotografije, ki prikazujejo, kar je bilo opisano kot posilstvo, medtem ko je bila ona nezavestna. To so bili dogodki, katerih se ni spominjala, vendar je povedala, da ima v spominu ogromno črno luknjo. »Nisem mogla verjeti. Nisem mogla verjeti, da bi mi Marius to storil. To je izdaja in šok,« je dejala, ko ji je policija pokazala fotografije. Tožilstvo je trdilo, da se tiste noči ni bila sposobna braniti.

FOTO: Hakon Mosvold Larsen /Afp

Nova aretacija pred sojenjem

Marius Borg Hoiby je bil dva dni pred začetkom sojenja aretiran zaradi novih prekrškov. Fotografije in posnetki, prikazani na sodišču, niso bili objavljeni v medijih, prav tako je bilo prepovedano objavljanje imen domnevnih žrtev. »Poglejte moj obraz. Ali sem videti pri zavesti? Jasno je, da sem popolnoma brez zavesti. Videti je, kot da ne diham,« je ena od njih dejala na sodišču. »Verjetno sem nekaj pogoltnila, pa tega nisem vedela.« Na vprašanje, ali meni, da je bila drogirana, je odgovorila: »To je tisto, v kar verjamem. Stoodstotno.« Norveška kraljeva družina vključno z njegovo materjo, se med sojenjem ni postavila ob stran Mariusu Borg Hoibyju. Ker nima kraljevskih naslovov, ga dojemajo za običajnega državljana.