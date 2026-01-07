  • Delo d.o.o.
MAMA IN SIN

Zakaj se Melania Trump sramuje Barrona?

Kritike na račun Melanie Trump letijo zaradi zaščite zasebnosti njenega sina.
FOTO: Joe Raedle/Gettyimages Via Afp
FOTO: Joe Raedle/Gettyimages Via Afp
M. Fl.
 7. 1. 2026 | 09:00
3:45
A+A-

Leto 2025 je bilo za Barrona Trumpa dokaj mirno, saj je večino časa ostal izven oči javnosti. Najmlajši sin Donalda Trumpa se je odločil, da bo nadaljeval študij na podružnici univerze New York v Washingtonu, kar mu je omogočilo, da biva v Beli hiši pri starših. Melania Trump in Barron imata globoko vez, pri čemer je ona zelo zaščitniška do svojega sina. On se pogosto zanaša na njeno usmerjanje, zlasti pri soočanju s slavo in izogibanju drobnogledu javnosti. In čeprav je Melania vse lansko leto večinoma uspešno ohranjala zasebnost sina, so jo presenetile fotografije, ki sta jih posneli  manekenki Valeria Sokolova in Abla Sofy ter prikazujejo Barrona, ki je novo leto dočakal v Mar-a-Lagu in so prišle na instagram. Beseda praznovanje morda ni najbolj primerna, saj so ljudje posmehljivo komentirali fantovo zadržanost in nerodno držo, piše The List.

Ko so nekateri poskušali posneti še več fotografij, je prva dama odločno ukrepala. Sporočilo je bilo jasno: nobenih kamer, nobenih razkritij. Zasebni družinski trenutki ostajajo zasebni. »Melania je dala zelo jasno vedeti, da je Barronova zasebnost nedotakljiva,« je vir zaupal novinarju Robu Shuterju. »Kdor bi bil ujet pri snemanju ali fotografiranju, bi se soočil z neposrednimi posledicami, vključno s potencialno izključitvijo iz kluba.« »Melania nenehno nadzoruje Barrona, vedeti hoče, da mu nihče ne dela težav ali ga ne nadleguje, to je njena nenehna skrb,« je že avgusta 2025 za People povedal vir in dodal: »Vedno ve, kje je in kaj počne.« Je pa njen zadnji ostri odziv na fotografije sina naletel na plaz kritik, navaja RadarOnline. Mnogi so jo na platformi X kritizirali, češ, da odraslemu fantu ne dovoli, da bi živel svoje življenje in da z dramo okoli njega odvrača pozornost od resnih tem.

»Odvračanje pozornosti. Barron Trump je polnoleten in je prostovoljno stopil na politično prizorišče,« je zapisal eden. Drugi pa: »Pozabi na nacionalne krize, v Mar-a-Lagu je prava panika, ker fotografirajo 19-letnika. Melanina prioriteta: zaščititi Barrona, ne Ameriko.« Nekdo je dodal: »Melanina navezanost na Barrona je tako čudna kot Trumpova na Ivanko,« četrti se je vprašal: »Zakaj se Melania sramuje Barrona?« Na fotografijah je videti, kako fant ostaja blizu očeta. Viri, ki so bili na dogodku, so povedali, da je bil tiho in je vedno spremljal Donalda, ob njem je sedel pri večerji, obakrat je bil zadržan in ni komuniciral z drugimi gosti. »Barron je resno hodil ob očetu,« je o razkritih fotografijah povedal vir.

Še ena izdaja

Kot je poročal Radar Online, je bila Melania v začetku lanskega decembra besna, ko je priljubljeni pastor  Stuart Knechtle, ki ima na TikToku več kot dva milijona sledilcev, v podkastu trdil, da je Barron med njunim zasebnim pogovorom deloval, kot bi bil zelo blizu tega, da bi zaupal v Kristusa. Viri trdijo, da je zaščitniška mama, ko je izvedela, da se o osebnem pogovoru govori v podcastu, občutila, da je zasebno življenje njene družine izdano. »Vedno je poudarjala diskretnost,« je povedal vir. »Verjame, da je zasebno življenje njene družine sveto. To? To je izdaja.« »Melania je eksplodirala, ko je slišala za to,« je dodal drug vir. »To ni bilo le razočaranje, to je bil bes.«

Bulvar  |  Domači trači
DRAMA V MAR-A-LAGU

Domnevne grožnje Melanie Trump zaradi sina Barrona razkrite: »O tem se ne pogajam«

Melania je besna. Kdo si drzne posegati v Barronovo zasebno življenje?
6. 1. 2026 | 21:12
Bulvar  |  Tuji trači
POLBRAT

Dolga leta je bil družinska skrivnost, a z Melanio Trump bi šel na pijačo ali pico

Melania bo te dni zaznamovala leto dni, odkar je znova prva dama ZDA.
5. 1. 2026 | 11:26

