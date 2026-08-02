Zakaj Tom Cruise že trinajst let ne želi videti hčerke?

Po številnih medijskih zapisih o Tomu Cruisu je po njegovem odmevnem nastopu na finalu svetovnega nogometnega prvenstva znova v ospredje prišla tudi zgodba o njegovem odnosu s hčerko. Izkazalo se je namreč, da se je edini otrok, ki ga je dobil s Katie Holmes, odločil, da tudi uradno prekine še zadnjo pravno vez z očetom. V dokumentih polnoletne Suri je zdaj zapisano ime Suri Noelle, pri čemer je Noelle srednje ime njene matere. Že nekaj časa se javno predstavlja brez priimka Cruise.

V ozadju je zapletena zgodba, povezana s scientologijo

Znano je, da Tom Cruise že vrsto let nima odnosov s svojo edino biološko hčerko, medtem ko naj bi ostal zelo povezan s Connorjem in Isabello Cruise, ki ju je posvojil v zakonu z Nicole Kidman. Oba ostajata aktivna člana scientološke cerkve. Po javno dostopnih informacijah je Tom Suri nazadnje videl, ko je bila stara sedem let. Ker je aprila letos dopolnila 20 let, med njima že približno 13 let ni bilo stika.

Igralec naj bi sicer izpolnjeval finančne obveznosti, povezane s preživnino, ni pa znano, da bi hčerko obiskoval, jo klical ali bil kakor koli dejavno prisoten v njenem življenju. Najpogosteje se razlog za takšno ravnanje povezuje z različnimi pogledi na scientološko cerkev Toma na eni ter Katie in njune hčerke na drugi strani. Ameriški mediji so že pred leti poročali, da sta Connor in Isabella po odhodu Nicole Kidman iz scientologije močno omejila stike z materjo.

Ali je razlog zgolj odhod iz scientologije?

Po ločitvi Toma Cruisa in Katie Holmes sta igralka in njuna hčerka zapustili scientološko cerkev. Kmalu zatem je Cruise prenehal vzdrževati stike s Suri. Po mnenju številnih poznavalcev razlog ni le dejstvo, da Suri ni več scientologinja, temveč tudi načelo, imenovano disconnection oziroma prekinitev stikov. Gre za prakso prekinitve vseh odnosov med pripadnikom scientologije in ljudmi, ki jih cerkev označuje za sovražno nastrojene do njenega nauka. To so lahko prijatelji, sodelavci ali celo ožji družinski člani.

Med pripadniki scientologije se takšna praksa opisuje kot odstranjevanje ovir na poti duhovnega razvoja. Omenjena cerkev je sicer že večkrat zanikala, da bi šlo za obvezno politiko, je pa leta 2012 na svoji uradni spletni strani priznala obstoj prakse »disconnection« in jo opisala kot človekovo pravico. Cerkev je na sodišču skušala dokazati, da gre za versko prakso, zaščiteno z ameriško ustavo, vendar sodišče tega argumenta ni sprejelo, saj je presodilo, da na prekinitev odnosov pod pritiskom verske skupnosti ni mogoče gledati kot na povsem prostovoljno.

Kdo so »supresivne osebe«?

Scientološka cerkev osebe, ki nasprotujejo njenemu nauku, označuje kot supresivne osebe (Suppressive Persons) oziroma potencialne vire težav. Po tej doktrini lahko povezanost s takšnimi osebami ovira napredovanje vernika na tako imenovanem Mostu do popolne svobode (Bridge to Total Freedom). V knjigi Uvod v scientološko etiko je ustanovitelj L. Ron Hubbard zapisal, da lahko scientolog, ki ostane v stikih s supresivno osebo, tudi sam postane vir težav. Trdil je, da zavrnitev prekinitve odnosa s takšno osebo pomeni nasprotovanje scientologiji. Nekateri domnevajo, da cerkev tudi Suri obravnava kot supresivno osebo, ki ovira duhovni razvoj Toma Cruisa, kar naj bi bil eden od razlogov za popolno odsotnost njunega odnosa.

Cerkev trdi, da je prekinitev stikov skrajni ukrep

Po uradnih stališčih Scientološke cerkve je prekinitev odnosov zadnja možnost in se uporabljala le v primerih, ko posamezniki po njihovem mnenju nasprotujejo cerkvi tudi potem, ko so bili seznanjeni z njenimi pravilnimi informacijami. Po tej razlagi težava niso osebe z drugačnim mnenjem, temveč tisti, za katere cerkev meni, da ji nasprotujejo zaradi napačnih informacij. Ko je novozelandska vlada ustanovila komisijo za preiskavo Scientološke cerkve, je L. Ron Hubbard domnevno zapisal, da se praksa disconnection ne uporablja več in da je ne namerava znova uvesti. V preteklosti prekinitev odnosov ni pomenila le prenehanja komunikacije. Verniki so morali svojo odločitev javno objaviti ter osebam, razglašenim za supresivne, poslati kratko pismo, v katerem so jih obvestili, da jih izključujejo iz svojega življenja.

Tom Cruise o odnosu s hčerko nikoli ni javno spregovoril

Ni znano, ali je Suri od očeta prejela takšno pismo. Čeprav se odtujenost igralca od hčerke pogosto povezuje s pravili in prakso scientologije, Tom Cruise nikoli ni javno izjavil, da si z njo ne želi stikov. Podrobnosti njunega odnosa zato ostajajo zavite v tančico skrivnosti. Javnost jih skuša razumeti predvsem skozi zapleten preplet družinskih okoliščin, ločitve in verske pripadnosti. Kljub temu pa igralčeva javna podoba zaradi tega ni bistveno utrpela. Še vedno ga pogosto videvamo na pomembnih družabnih in športnih dogodkih, v družbi članov britanske kraljeve družine ter na rdečih preprogah po vsem svetu.