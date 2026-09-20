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Zakon s Seleno Gomez: tri zahteve Bennyja Blanca

Producent je razkril tri zahteve za srčno izbranko in povedal, kako je osvojil svojo ženo.
FOTO: Mike Blake/Reuters
FOTO: Mike Blake/Reuters
M. Fl.
 20. 9. 2026 | 09:00
2:49
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Producent Benny Blanco s pravim imenom Benjamin Levin je razkril, kako je osvojil Seleno Gomez. Dobitnik grammyja je med gostovanjem v oddaji Today, govoril o odnosu s šestkrat nominirano igralko za nagrado emmy. »Nisem uporabljal črne magije ali česa podobnega,« se je pošalil. »Preprosto sem bil prijazen.« »Gre za to, da razumete svojega partnerja, da se lahko pogovarjata o stvareh in da imata odprt dialog,« je nadaljeval. »Da, trenutno nama gre res dobro in zelo sem srečen. Mislim, da me je do nje pripeljalo prav to, da nisem kreten in da sem prijazen do ljudi.«

Za Blanca je pomembno tudi, da ima prijazno življenjsko sopotnico. V epizodi podkasta The Mel Robbins je v začetku septembra povedal, da je sestavil seznam, s katerim je želel "manifestirati" svojo bodočo ženo, in razkril tri lastnosti, ki jih je iskal, med drugim tudi prijaznost. »Prva stvar na mojem seznamu je bila, da je primerne starosti,« je začel. »Druga stvar, da je nekdo, ki je prijazen. Prijazen, skrben, sočuten, nekdo, ki je preprosto dobra oseba.«

Glede tretje lastnosti je dejal, da si je želel nekoga, ki se na splošno prebuja srečen. Pojasnil je, da sta s terapevtom, ki mu je dejal: »Resnično želim najti pravo partnerko, ampak nekaj počnem narobe. Ne morem najti osebe, s katero bi preživel preostanek življenja, in tega si želim,« oblikovala določene smernice in seznam.

Hitro organizirana sanjska poroka

Par so prvič romantično povezali decembra 2023. Decembra 2024 sta na instagramu objavila zaroko. Manj kot leto pozneje, 27. septembra 2025, sta se v Santa Barbari v Kaliforniji poročila. Blanco je pred kratkim razkril podrobnosti njune poroke in v epizodi podkasta Friends Keep Secrets povedal, da je šlo za sanjsko poroko, kakršno si je njegova nevesta  želela že od otroštva.

»Najela sva nasad palm in ga spremenila … preprosto sva želela nekaj nekonvencionalnega,« je zaupal. »Rekla je: "Želim se sprehoditi do oltarja, pot pa naj bo tlakovana s perzijskimi preprogami, postavljenimi asimetrično. Ne želim običajnega cvetja. Ne želim, da bi bilo vse videti preveč razkošno ali togo."« »Bilo je neverjetno. Videlo se je, da smo vložili veliko truda, vendar je bilo vzdušje kljub temu sproščeno in neformalno,« je dodal.

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