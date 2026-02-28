Zakonca Clinton želela javno zaslišanje, Hillary se je glede zadeve Epstein že izrekla

Nekdanja državna sekretarka Hillary Clinton je na zaslišanju pred člani kongresnega odbora za vladni nadzor zagotovila, da ni vedela prav nič o kriminalnih dejavnostih pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina ter njegove sodelavke Ghislaine Maxwell. »Ne, ničesar nisem vedela o njunih kriminalnih dejavnostih. Ne spominjam se niti tega, da bi kdaj srečala gospoda Epsteina,« je dejala nekdanja prva dama ZDA in predsedniška kandidatka.

Njeno zaslišanje sicer poteka za zaprtimi vrati v umetniškem centru njenega kraja Chappaqua v zvezni državi New York. Včeraj je bil na vrsti tudi njen mož in nekdanji predsednik ZDA Bill Clinton. To bo obenem tudi prvič, da bo nekdanji predsednik prisiljen pričati pred kongresom, kar so si demokrati zelo zapomnili in že načrtujejo izdajo pozivov aktualnemu predsedniku Donaldu Trumpu, če novembra prevzamejo večino v predstavniškem domu kongresa.

Zaslišanje bo potekalo za zaprtimi vrati

Do zaslišanja zakoncev Clinton prihaja po več mesecih pogajanj s kongresnim odborom. Clintonova sta si premislila v zadnjem trenutku, potem ko je predstavniški dom ameriškega kongresa napovedal glasovanje o resoluciji, s katero bi ju obtožili zaničevanja kongresa, ker se nista hotela odzvati na vabilo na zaslišanje.

Zakonca sta hotela javno zaslišanje, nakar so sprejeli kompromis, da bo zaslišanje potekalo za zaprtimi vrati, po posvetovanju z odvetniki obeh strani bosta lahko sama sproti objavljala vsebino, to pa bodo lahko počeli tudi člani odbora. Epstein je v preteklosti tako kot drugi bogataši v ZDA pomagal financirati volilne kampanje politikov obeh strank, vključno s kampanjo Billa Clintona, ki je bil pri milijarderju tudi gost na zasebnem letalu.