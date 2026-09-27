Zaljubljena Lindsey Vonn: očaral jo je enajst let mlajši smučar

Enainštiridesetletna alpska smučarka je na družbenih omrežjih prvič javno pokazala svojo novo ljubezen in s fotografijami s počitnic navdušila oboževalce. Objavila je posnetke s 30-letnim partnerjem Matthieujem Bailetom, prav tako profesionalnim alpskim smučarjem. Med fotografijami je bilo več utrinkov njunega oddiha v tropskih krajih.

»Čas je za poletni povzetek … 1. del,« je zapisala in njeni prijatelji ter oboževalci so se hitro odzvali in v komentarjih navdušeno pozdravili njuno zvezo. »Komaj čakam na poletni povzetek, 2. del,« se je pošalil Matthieu in dodal simbol poljuba. Olimpijka Ilona Maher pa je zapisala: »Nagrada za najbolj vroč par gre …« Teniška zvezdnica Sloane Stephens je dodala: »Končno javno!!!!!!!«, eden od oboževalcev pa: »Čudovit par, želim vama vse dobro!«

Skupaj so ju prvič opazili maja

Zaljubljenca so prvič povezali maja, ko so ju opazili skupaj v New Yorku. Bailet je leta 2022 nastopil na zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem, svoj debi v svetovnem pokalu je doživel leta 2016 v Švici. Tako kot Lindsey je tudi on profesionalni alpski smučar, zato ju poleg zasebnega življenja povezuje ljubezen do športa.

Za Lindsey je novo poglavje

Lindsey je bila nazadnje od leta 2021 do 2025 v zvezi s poslovnežem Diegom Osoriom. Po razhodu je odkrito govorila o tem, kako se je morala privaditi na novo življenjsko obdobje. »Valentinovo bo letos zame videti nekoliko drugače … ampak imam svoja dva psa, zato bosta onadva moja valentina,« je takrat povedala za People. O svojem življenju po razhodu je dodala: »Ob vsem, kar se dogaja v mojem življenju, se moram včasih spomniti, da je pot težka, vendar počnem tisto, kar imam rada, in imam veliko srečo, da lahko to počnem. Toda to ne pomeni, da je enostavno in ne, da včasih ni osamljeno.«

Lindseyjine pretekle zveze

Pred Diegom je bila med letoma 2017 in 2020 v razmerju z zvezdnikom lige NHL P. K. Subbanom. Med letoma 2016 in 2017 je bila partnerica nekdanjega trenerja moštva Los Angeles Rams Kenana Smitha, med letoma 2013 in 2015 pa v zvezi z golfistom Tigerjem Woodsom. Woods je njuno zvezo marca 2013 tudi javno potrdil na družbenih omrežjih. »Nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo zunaj igrišča, je bilo, da sem spoznal Lindsey Vonn. Lindsey in jaz sva bila že nekaj časa prijatelja, v zadnjih mesecih sva se zelo zbližala in sva sedaj par,« je takrat zapisal. »Hvala za vašo podporo in spoštovanje najine zasebnosti. Najino zvezo želiva še naprej ohraniti zasebno in hkrati tekmovati kot športnika.«

Bila je tudi poročena

Smučarka je bila med letoma 2007 in 2011 poročena s profesionalnim smučarjem Thomasom Vonnom. Po ločitvi je povedala, da jo je ta odnos veliko naučil. »Hvaležna sem za leta, ki sem jih preživela s Thomasom,« je dejala za The New York Times. »Zato je to težko obdobje. Toda ne skrbi me, da brez njega ne bi mogla biti uspešna. Sem močna in sposobna ženska.« In zdi se, da je olimpijska prvakinja pripravljena na novo poglavje: tokrat ob moškem, ki tako kot ona svoje življenje posveča alpskemu smučanju, piše Hello.