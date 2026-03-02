  • Delo d.o.o.
SLOVO

Žalost na hrvaški estradi! Mladen Grdović strt od bolečine: »Naj te čuvajo vsi angeli ... dragi moj«

Zadrski pevec Mladen Grdović se je od kolega poslovil z ganljivo objavo na Facebooku.
Mladen Grdović se je poslovil od svojega klaviaturista Mara Mikšića.FOTO: Zaslonski posnetek
Mladen Grdović se je poslovil od svojega klaviaturista Mara Mikšića.FOTO: Zaslonski posnetek
N. Č.
 2. 3. 2026 | 11:25
1:29
A+A-

Klaviaturist Mario Mikšić, član skupine Romantic, ki je Mladena Grdovića spremljala na koncertih, je umrl v petek v 63. letu starosti. Mikšić je bil tudi dolgoletni sodelavec produkcije Lupo Music, s svojim delom pa je pustil pečat pri pesmih številnih hrvaških glasbenih zvezd.

Zadrski pevec Mladen Grdović se je od kolega poslovil z ganljivo objavo na Facebooku ob njuni skupni fotografiji, posneti v bolnišnici. »Odšel je moj klaviaturist Mario, ljubkovalno Banderas. 30 let skupaj, skupina Romantic. Zadnji obisk v bolnišnici. Naj te čuvajo vsi angeli, dragi moj Bandera,« je zapisal strti Grdović.

Zadnje slovo iz Lupo Musica

Od Mikšića so se poslovili tudi sodelavci iz Lupo Musica. »Odšel je naš Mario Mikšić (2. 7. 1964–27. 2. 2026), iskren zaljubljenec v glasbo, dolgoletni klaviaturist skupine Romantic in glasbenik v produkciji Lupo Music. Vse svoje življenje je posvetil glasbi. Njegovo življenjsko delo ostaja zapisano v pesmih mnogih hrvaških glasbenih zvezd. Zbogom, dobri Striko, še bomo igrali skupaj!« so sporočili.

Mladen Grdović smrt slovo glasba Hrvaška
