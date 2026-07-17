Žalost pri Kardashianovih: izgubili so srce in steber družine

Družino Kardashian je pretresla žalostna novica. Kris Jenner je sporočila, da je v 91. letu starosti umrla njena mama Mary Jo »MJ« Shannon. Smrt ženske, ki je bila desetletja opora in srce ene najbolj znanih resničnostnih družin na svetu, je njene najbližje močno prizadela. Žalostno novico je Kris potrdila z ganljivo objavo na instagramu. V njej je zapisala, da besede ne morejo opisati, koliko ji je mama pomenila in kako boleče je dokončno slovo, piše Huffington Post.

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Ganljivo sporočilo

»Danes smo se poslovili od moje čudovite mame MJ,« je začela objavo. Ob tem se je spomnila, kako so mamini nasveti o veri, vztrajnosti in življenju oblikovali celotno družino: »Moja mama je bila srce naše družine. Naučila me je vsega, kar je v življenju res pomembno, z vsem srcem ljubiti družino, biti prijazen, podpirati ljudi, ki jih imaš rad, in nikoli ne jemati skupnih trenutkov za samoumevne,« je zapisala.

Kris je poudarila tudi, da bo materina zapuščina skozi družino in njene vrednote živela naprej. »Tvoja ljubezen bo živela v naši družini, v naših tradicijah, v vsakem trenutku, ki ga preživimo skupaj, in v vsakem življenju, ki si se ga dotaknila. Ko pogledam svoje otroke in vnuke, bom v vseh za vedno videla delček tebe. Ni dela mene, ki ga ne bi oblikovala.« Objavo je sklenila z besedami: »Moje srce je strto na milijon koščkov. Hvala ti za najlepše otroštvo in za čudovito, blagoslovljeno življenje. Rada te bom imela za vedno, mama. Hvala ti za vse, kar si nam dala.«

Več kot le zvezdnica resničnostnih oddaj

Čeprav je Mary Jo Shannon svetovna javnost spoznala predvsem v resničnostni oddaji Kardashianovi, je bila že dolgo pred televizijsko slavo svoje družine uspešna podjetnica. Leta 1980 je v San Diegu odprla otroški butik Shannon & Co., kjer se je tudi njena vnukinja Kim Kardashian kot deklica prvič srečala s podjetništvom. MJ je vse življenje z velikim ponosom spremljala uspehe svojih otrok in vnukov ter ostala pomemben steber družine Kardashian-Jenner.