Žalost v družini Dolly Parton: doletela jih je še ena izguba

Družino Parton je doletela nova izguba. Coy »Denver« Parton, starejši brat pevke Dolly Parton, je umrl star 82 let, je razvidno iz osmrtnice, ki jo je objavila pogrebna služba Atchley Funeral Home iz Seviervilla v ameriški zvezni državi Tennessee. Vzrok smrti ni bil razkrit. Denver Parton je bil po poklicu upravljavec dvigala v gradbeništvu, pri čemer je sledil stopinjam pokojnega starejšega brata Davida Partona. Med kariero je sodeloval pri gradnji številnih mostov. Poleg tega je bil predan lovec in kmet na družinski domačiji.

Bil je eden od dvanajstih otrok Leeja in Avie Lee Owens Parton. Za njim žalujejo starejša sestra Willadeene ter mlajši bratje in sestre Bobby Lee, Stella, Cassie Griffith, Freida, Rachel, George Parton in Laura Price ter tudi njegova slavna sestra Dolly Parton. Za seboj je pustil še hčerki Chris in Jennifer ter vnuka Iana Partona.

Denverjeva smrt je sledila še eni boleči izgubi za Dolly. Marca 2025 je po skoraj 60 letih zakona umrl njen mož Carl Dean, star 82 let. »Počutim se bolje, kot sem pričakovala,« je Dolly kmalu po njegovi smrti med obiskom zabaviščnega parka Dollywood povedala za Knox News. »Skupaj sva bila 60 let. Zdaj se bom morala navaditi na življenje brez njega, vendar ga bom vedno nosila v srcu. Tam je nastala praznina, vendar jo bom zapolnila z lepimi spomini. Vedno bo z menoj.«

V zadnjih letih se je pevka poslovila še od mlajših bratov Randla Hustona »Randyja«, ki je umrl leta 2021, Estela »Floyda«, ki se je poslovil leta 2018, ter starejšega Davida, ki je življenjsko pot sklenil leta 2024. Večkrat je spregovorila tudi o svojem skromnem otroštvu. Odraščala je v majhni enosobni leseni hiši brez tekoče vode. »Odraščala sem v zelo revni družini in nismo imeli skoraj ničesar,« je leta 2018 povedala za revijo People. »Za vse, kar sem dosegla v življenju, sem se morala boriti,« povzema E!News.