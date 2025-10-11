Žalost v filmskem svetu: odšla je velika igralka, igrala je tudi v znamenitem Botru

Po poročanju portala PEOPLE je v 80. letu starosti umrla legendarna ameriška filmska igralka Diane Keaton. Kot so zapisali, je umrla v Kaliforniji, drugih podrobnosti v zvezi z njeno smrtjo pa pozno zvečer še niso bile znane.

Diane Keaton je v filmskem svetu pustila močan pečat. Leta 1978 si je priigrala oskarja. Svoj razkošni igralski talent je pokazala v številnih filmih. Videli smo jo lahko v filmu Annie Hall. Nastopila je v kultnem Botru, kjer je prepričala v vlogi Kay. Veliko vlogo je imela v filmu Rdeči. V vlogi igralke je zadnjič nastopila v filmu Summer Camp, ki je izšel lansko leto.

Igralko je odkril znameniti Woody Allen, ki je bil tudi njen partner. Med svojo kariero pa ni bila samo igralka, bila je tudi režiserka. Leta 2003 sta denimo z Jackom Nicholsonom posnela film Ljubezen je luštna stvar.