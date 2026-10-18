Žalost v glasbenem svetu: umrl priljubljeni glasbenik, nastopil tudi na znamenitem festivalu v Ljubljani

Hrvaško glasbeno sceno je pretresla vest o smrti priznanega glasbenika Hrvoja Galekovića Bibija. Dolgoletni bobnar in eden od ustanoviteljev legendarne skupine Plava trava zaborava je umrl v 73. letu starosti. Za seboj je pustil bogato glasbeno zapuščino, od njega pa se z ganljivimi besedami poslavljajo številni glasbeni kolegi in prijatelji. Galeković je bil eden od ustanoviteljev skupine Plava trava zaborava, ki je pomembno prispevala k priljubljenosti country glasbe na Hrvaškem in širše v regiji.

Nastopil je tudi na znamenitem festivalu v Ljubljani

Galeković se je rodil leta 1954, z glasbo pa se je začel ukvarjati že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Njegova glasbena pot je povezana tudi s Slovenijo. Leta 1974 je namreč kot član skupine Hobo nastopil na znamenitem ljubljanskem festivalu Boom, ki je v nekdanji Jugoslaviji združeval številna pomembna imena rockovske glasbe. Največji pečat pa je pustil s skupino Plava trava zaborava, ki je nastala leta 1982. Kot bobnar je sodeloval pri nekaterih najpomembnejših izdajah skupine, med drugim pri koncertnem albumu Live!, posnetem leta 1984 v legendarnem zagrebškem klubu Kulušić, ter studijskih albumih Country iz leta 1985 in Hat Trick iz leta 1987.

»Zbogom, dragi Bibi!«

Ob novici o njegovi smrti so se na družbenih omrežjih začela vrstiti ganljiva slovesa. Med prvimi se mu je poklonil dolgoletni prijatelj in glasbeni kolega Dragutin Smokrović. »Zbogom, dragi Bibi!« je zapisal v kratkem, a čustvenem sporočilu. Od glasbenika so se poslovili tudi predstavniki Hrvaške glasbene unije, ki so poudarili njegov prispevek k zagrebški in hrvaški glasbeni ustvarjalnosti. »Hvala ti za glasbo, Bibi. Počivaj v miru,« so mu sporočili. Ob tem so poudarili, da bodo številni glasbeni posnetki, pri katerih je sodeloval, ostali trajen del hrvaške glasbene dediščine.

Za njim so desetletja glasbenega ustvarjanja

Galeković se v svoji karieri ni omejeval zgolj na eno skupino. Sodeloval je tudi z Grupo Marina Škrgatića, Staklenim zvonom, Gazdami in skupino Paganini band. V zadnjih letih je nastopal v zasedbi JMT Selection in tako ostajal povezan z glasbo, ki ji je posvetil velik del svojega življenja.

Zadnje slovo v ponedeljek

Od Hrvoja Galekovića Bibija se bodo družina, prijatelji in glasbeni kolegi poslovili v ponedeljek ob 12.40 na zagrebškem Mirogoju.