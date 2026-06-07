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Ganljivo o Williamu in Harryju: na dražbi 31 let staro pismo princese Diane

Na dražbo prihaja pismo valižanske princese Diane, napisano po njenem razvpitem intervjuju za BBC, v katerem je razkrila, kaj si najbolj želi za svoja sinova.
FOTO: Pool New/Reuters
FOTO: Pool New/Reuters
M. Fl.
 7. 6. 2026 | 09:25
3:43
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Skoraj tri desetletja po smrti princese Diane je v javnost prišlo doslej neobjavljeno pismo, ki razkriva, kako predana je bila svojima sinovoma in kakšno prihodnost si je zanju želela. Pismo je  napisala novembra 1995 in ga poslala oboževalcu Michaelu Barrettu, ki ji je po znamenitem intervjuju za BBC-jevo oddajo Panorama izrazil podporo. Intervju je takrat dvignil veliko prahu in še danes velja za enega najbolj odmevnih v zgodovini britanske kraljeve družine, navaja The  Royal Observer.

V njem je Diana prvič odkrito spregovorila o težavah v zakonu s takratnim valižanskim princem Charlesom, današnjim kraljem Karlom III. ter o njegovi zvezi s Camillo. Njene besede so sprožile izjemen odziv javnosti po vsem svetu. V osebnem pismu je priznala, da se jo je Barrettovo sporočilo globoko dotaknilo, še posebej razmišljanja o samospoznavanju in iskanju nove življenjske poti po težkih izkušnjah. Verjela je, da bi lahko njena javna izpoved pomagala tudi drugim ženskam, ki se soočajo s podobnimi življenjskimi preizkušnjami.

Posebno pozornost je pritegnil del pisma, ki ga danes mnogi povezujejo z napetim odnosom med njenima sinovoma, princem Williamom in princem Harryjem. Diana je zapisala, da se veseli prihodnosti in časa, ki ga bo preživela s sinovoma. Upala je, da jima bo predala pomembno življenjsko lekcijo:  kako zelo pomembna sta iskren pogovor in komunikacija na globlji ravni. Pismo je zaključila s preprostim, a toplim sporočilom: »Z najlepšimi željami, iskreno vaša, Diana.«

Izvirnik pisma skupaj z ovojnico, na kateri sta njeno ročno zapisano ime in naslov, bo ponujen na dražbi. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko dosegel ceno med 4.000 in 6.000 ameriškimi dolarji. Princesa Diana je umrla avgusta 1997 v prometni nesreči v Parizu, stara komaj 36 let. Danes velja za eno najbolj priljubljenih in spoštovanih članic v zgodovini britanske kraljeve družine.

William in Harry v sporu že od otroštva

Njena želja, da bi sinova zgradila tesen odnos, temelječ na odprti komunikaciji, danes dobiva poseben pomen. Biograf britanske kraljeve družine Christopher Andersen je nedavno izjavil, da so napetosti med bratoma obstajale že v otroštvu. Po njegovih besedah je bilo Harryju že zelo zgodaj jasno, da je njegov starejši brat William bodoči kralj in da ima v družini drugačen položaj. To naj bi pustilo trajne posledice na njunem odnosu.

Težave so postale še izrazitejše leta 2020, ko sta Harry in njegova žena Meghan Markle opustila kraljeve dolžnosti ter se preselila v Združene države Amerike. Razmere so dodatno zaostrili njuni javni nastopi, kritike na račun kraljeve družine in Harryjevi spomini Rezerva (Spare), v katerih je razkril vrsto spornih podrobnosti o družinskih odnosih.

Čeprav sprava med bratoma še ni na vidiku, so se v zadnjih mesecih pojavile informacije, da je Harry naredil določene korake k izboljšanju odnosa z očetom, kraljem Karlom III., s katerim se je lani na kratko srečal. Zaradi vsega tega Dianine besede iz leta 1995 danes zvenijo še posebej ganljivo. Njena največja želja je bila, da bi njena sinova razumela, kako pomembna sta iskren pogovor in medsebojno razumevanje, prav tisto, kar po mnenju mnogih danes najbolj manjka v njunem odnosu.

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