Žalostna novica: umrl Igor (50), nekdanji tekmovalec šova Življenje na tehtnici

Prišla je žalostna vest iz Hrvaške, da je v 51. letu starosti umrl Igor Prpić iz Virovitice, ki ga je javnost spoznala kot kandidata 8. sezone priljubljenega RTL-ovega šova Život na vagi (Življenje na tehtnici), poroča RTL. Igor se je v oddajo prijavil pri 49 letih, ker je želel spremeniti življenjske navade in izboljšati zdravstveno stanje. Pred vstopom je odkrito povedal, da mu je vse težje opravljati delo – tako v službi kot doma – da se prehitro utrudi in da so se mu začele pojavljati zdravstvene težave. Ker mu diete niso šle, je na koncu poslušal predlog svoje hčerke in se prijavil v oddajo.

FOTO: Press

V šovu je večkrat poudaril, kako močno je povezan z družino: »Zelo sem povezan s svojo družino. Večinoma gremo povsod skupaj in smo si velika podpora,« je takrat povedal. Po poročanju RTL je med oddajo pokazal izjemno voljo in vztrajnost, pot proti bolj zdravemu življenju pa naj bi nadaljeval tudi po koncu snemanja. Žal je zdaj prišla vest o njegovem prezgodnjem slovesu, ki je pretresla gledalce in vse, ki so spremljali njegovo zgodbo.