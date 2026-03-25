Žalostna objava Sanje Doležal: »Od petih treh ni več med nami.«

Na svojem instagram profilu je Sanja Doležal delila nostalgičen trenutek, ki je mnoge spomnil na zlata leta skupine Novi fosili, ene najbolj priljubljenih zasedb na ozemlju bivše Jugoslavije. »Leta so zletela, lepi spomini pa ostanejo za vedno,« je ob stari fotografiji iz osemdesetih zapisala v čustveni objavi. Na njej so njeni nekdanji kolegi Slobodan Momčilović Moka, Marinko Colnago in Rajko Dujmić, ki jih žal ni več, medtem ko sta od legendarne zasedbe danes živa le še ona in Vladimir Kočiš Zec. Njena objava je med oboževalci, ki so ob glasbi Novih fosilov odraščali, se zaljubljali in doživljali različna življenjska obdobja, takoj prebudila nostalgijo.

V komentarjih so se vrstila sporočila podpore in spomini na njihovo kariero, koncerte ter čustva, ki so jih vzbudili pri ljudeh po vsej regiji. Sanja se je skupini potem, ko je prva pevka Đurđica Barlović, zapustila glasbeno sceno, pridružila leta 1983. To je bila velika sprememba, vendar se je hitro ujela in zvoku zasedbe prinesla svežino. V tem obdobju so Novi fosili z razprodanimi koncerti, festivalskimi nagradami, uspešnim nastopom na Evroviziji in pesmimi, ki jih je prepevala celotna nekdanja država, dosegli celo vrhunec priljubljenosti.