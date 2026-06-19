Žalostne podrobnosti iz življenja preminule igralke

Zadnje filmske vloge preminule igralke Daveigh Chase segajo v sredino prejšnjega desetletja. Po umiku iz javnosti je imela težko obdobje, mediji so poročali o pravnih in osebnih težavah. V spominu ostaja kot oseba, ki je znala hkrati vzbuditi strah kot Samara iz filma Krog in nežnost kot Lilo iz Disneyjevega hita Lilo & Stitch, njen menedžer pa trdi, da je za seboj pustila pravo malo premoženje in dodaja, da je bila igralka tako globoko ujeta v odvisnost, da ni bila sposobna upravljati lastnega denarja.

Chase je bila stara komaj osem let, ko je posodila glas Lilo. Takrat naj bi podpisala pogodbo, ki ji je namesto enkratnega honorarja zagotavljala delež prihodkov od prodaje izdelkov, atrakcij v zabaviščnih parkih in vseh drugih izdelkov, ki uporabljajo njen glas, trdi njen menedžer John Ryan. Ryan, ki je to vlogo opravljal več kot deset let, je za medije povedal, da je v svojo pisarno prejemal obvestila sindikata, ki zastopa igralce, glasovne igralce, voditelje, novinarje, pevce in druge ustvarjalce, ki so ga opozarjali, da Chase ne prevzema izplačil. Po njegovih besedah je šlo za milijone dolarjev neprevzetega denarja.

Igralka, s katero je Ryan skozi leta večkrat poskušal stopiti v stik, naj bi bila tako zasvojena s heroinom in fentanilom, da denarja ni mogla prevzeti. Konec leta 2025 se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek igralke, na katerem je bila izjemno shujšana in komaj pri zavesti v prikolici, parkirani na območju Skid Rowa v Los Angelesu, ki je znano po velikem številu brezdomcev in odvisnikov. Ryan trdi, da je po ogledu posnetka odšel na Skid Row z namenom, da bi jo odpeljal na zdravljenje, vendar je bila do takrat že odšla.

Dodal je tudi, da lahko po smrti upravičenca sredstva prevzamejo najbližji sorodniki, v tem primeru njen oče. Spomnimo, da je njeno smrt v ponedeljek potrdil partner Roy Hernandez. Kot vzrok smrti je navedel zaplete, povezane z meningitisom.