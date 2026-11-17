Princ Harry in Meghan Markle sta ostala brez vabila na božični koncert Skupaj za božič (Together at Christmas), ki ga bo valižanska princesa 11. decembra gostila v Westminstrski opatiji, poroča britanski časnik The Mail on Sunday. Izključitev s seznama povabljencev je še posebej pomenljiva, saj je letošnja tema dogodka ljubezen, prijaznost in skrb drug za drugega. V opatiji pričakujejo več kot 1600 gostov.

Na koncert so običajno povabljeni tudi širši člani kraljeve družine, znane osebnosti in posamezniki, ki s svojim delovanjem pomagajo lokalnim skupnostim in je postal eden najpomembnejših dogodkov v princesinem koledarju. Kralj Karel III. in kraljica Camilla se ga le redko udeležita, saj pozornost običajno prepustita drugim članom družine. Kate se na dogodku pridružijo princ William in njuni trije otroci princ George, princesa Charlotte in princ Louis.

Lani so bili med povabljenci tudi Sophie, vojvodinja Edinburška, Zara in Mike Tindall ter princ Michael Kentski. Princesi Beatrice in Eugenie sta bili povabljeni, vendar sta se udeležbi odpovedali. Dogodka so se udeležili tudi Katejina starša Carole in Michael Middleton, njen brat James ter njegova žena Alizée. Med znanimi gosti so bile igralka Kate Winslet, pevka Katie Melua in televizijska kuharica Mary Berry.

FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Kdo vse bo med gosti letos še ni povsem znano, Harry in Meghan pa naj bi za božične praznike v Veliko Britanijo pripeljala Meghanino mamo Dorio Ragland in z njo preživljala čas.