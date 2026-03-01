  • Delo d.o.o.
BILA STA NAJBOLJŠA PRIJATELJA

Dramatična zgodba: nenavaden ljubezenski trikotnik v svetu slavnih

Člana slavne skupine je zapustila zaradi pevca, ki ji je posvetil eno svojih največjih uspešnic.
M. Fl.
 1. 3. 2026 | 13:25
3:32
Pattie Boyd je ena redkih žensk, ki se lahko pohvali, da je bila poročena ne z eno, temveč z dvema rock legendama. Manekenka in fotografinja je bila najprej v zakonu z Georgom Harrisonom, nato ga je po desetih letih zakona zapustila zaradi Erica Claptona. V šestdesetih letih je bila zelo iskana manekenka. Režiser Richard Lester ji je ponudil manjšo vlogo v filmu A Hard Day's Night o skupini The Beatles. Čeprav je bil njen nastop kratek, jo je George Harrison takoj opazil, jo povabil na zmenek in ji v šali celo predlagal poroko. Sprva ga je zavrnila, saj je imela fanta, vendar sta se kmalu zatem začela videvati. Iskrice so hitro preskočile, poročila sta se leta 1966 in postala eden najbolj priljubljenih parov tistega časa.

Pattie je bila ob Georgu v največjih trenutkih skupine The Beatles, spremljala ga je tudi na vplivnem potovanju v Indijo in ga navdihnila za več pesmi, med drugim Something, I Need You in For You Blue. Napetosti v zakonu so se začele zaradi njegove pretirane uporabe drog, kmalu je postalo jasno tudi, da jo vara. Kaplja čez rob je bila afera z Maureen Starkey, ženo njegovega kolega iz skupine, Ringo Starra. Par se je razšel leta 1974 in se uradno ločil leta 1977. Kljub temu sta Pattie in George vse do njegove smrti leta 2001 ostala v dobrih odnosih.

Ljubezenska zgodba Pattie Boyd in Erica Claptona

Eric Clapton in George Harrison sta proti koncu šestdesetih let postala tesna prijatelja in Eric se je zaljubil v ženo svojega najboljšega prijatelja ter ji začel pošiljati ljubezenska pisma. Svoja čustva je prelil v pesem Layla, pa tudi v skladbo Bell Bottom Blues. Ko je nekega večera igral pesem Layla, je Harrisonu priznal, da je zaljubljen v njegovo ženo. Ob njenem odhodu je George dejal, da mu je, ne glede na to, kaj se je med njima dogajalo v uteho vsaj to, da odhaja s Claptonom in ne s kom drugim.

Pattie in Eric sta se poročila leta 1979, poroke se je udeležil tudi George Harrison, kjer je skupaj s Paulom McCartneyem in Ringom Starrom zaigral na improviziranem nastopu. Clapton ji je posvetil še pesem Wonderful Tonight, ki je pozneje postala naslov njenih spominov. A zakon ni trajal. Zaradi njegovega alkoholizma je odnos postal napet, pozneje je priznal tudi fizično nasilje. Ob tem jo je varal in imel otroke z drugimi ženskami, ona pa se je soočala s splavi in neuspešnimi postopki umetne oploditve. Ločila sta se leta 1989.

Sreča v tretjem zakonu

Konec osemdesetih let je Pattie spoznala Roda Westona, podjetnika, ki ni bil del glasbenega sveta. Po več kot dveh desetletjih zveze sta se leta 2015 poročila in ostala skupaj. Dejala je, da je življenje z njim kot stalna zabava, morda ji ne piše pesmi, vendar je z njim srečnejša in v daljši zvezi, kot je bila v dveh prejšnjih zakonih. Zgodba Pattie Boyd, Georgea Harrisona in Erica Claptona tako ostaja ena najbolj dramatičnih ljubezenskih zgodb v svetu rock glasbe, preplet strasti, prijateljstva, izdaje in navdiha za nekatere največje pesmi vseh časov, se spominja Glossy.rs.

