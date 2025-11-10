  • Delo d.o.o.
ŽIVLJENJE V SENCI

Zanjo vedo le redki: kdo je skrivna članica družine Janice Kostelić

Živi v Veliki Britaniji in se ne izpostavlja v medijih.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 10. 11. 2025 | 05:30
1:24
A+A-

Nekdanji hrvaški smučar Ivica Kostelić je zadnje dni v središču pozornosti zaradi svojega filma Svoboda.

Ob premieri je bila ob njem vsa vsa družina, vendar pa malo ljudi ve, da ima Ivica poleg Janice še eno sestro: Hrvojko, ki živi daleč od oči javnosti.

Življenje v Angliji

Nekoč se je izvedelo, da imata Ivica in Janica polsestro Hrvojko Kostelić-Swift, ki živi v Združenem kraljestvu. Priimek Swift je prevzela po možu in živi brez ambicij po javnem nastopanju ali športni karieri.

Kot so mediji že poročali, se je nekaj časa ukvarjala s prevajanjem in delala v dopolnilni šoli v Londonu, nato pa se je posvetila družinskemu življenju.

»Hrvojka, moja hči iz prvega zakona, ima dva otroka. Živi v Angliji in zdaj se imenuje Hrvojka Kostelić-Swift, njena otroka sta Felix in Katarina, pol Angleža, pol Hrvata,« je pojasnil Ante Kostelić.

Po ločitvi od Hrvojkine mame se je Ante poročil z Marico, materjo Ivice in Janice.

Mica, kot ji ljubkovalno pravijo, je spremljala svoja otroka na skoraj vseh tekmovanjih in bila neke vrste finančnica oziroma skrbnica celotne družine.

družina Kostelić Janica Kostelić Ivica Kostelić
