Zanjo vedo le redki: kdo je skrivna članica družine Janice Kostelić

Galerija
Nekdanji hrvaški smučar Ivica Kostelić je zadnje dni v središču pozornosti zaradi svojega filma Svoboda.
Ob premieri je bila ob njem vsa vsa družina, vendar pa malo ljudi ve, da ima Ivica poleg Janice še eno sestro: Hrvojko, ki živi daleč od oči javnosti.
Nekoč se je izvedelo, da imata Ivica in Janica polsestro Hrvojko Kostelić-Swift, ki živi v Združenem kraljestvu. Priimek Swift je prevzela po možu in živi brez ambicij po javnem nastopanju ali športni karieri.
Kot so mediji že poročali, se je nekaj časa ukvarjala s prevajanjem in delala v dopolnilni šoli v Londonu, nato pa se je posvetila družinskemu življenju.
»Hrvojka, moja hči iz prvega zakona, ima dva otroka. Živi v Angliji in zdaj se imenuje Hrvojka Kostelić-Swift, njena otroka sta Felix in Katarina, pol Angleža, pol Hrvata,« je pojasnil Ante Kostelić.
Po ločitvi od Hrvojkine mame se je Ante poročil z Marico, materjo Ivice in Janice.
Mica, kot ji ljubkovalno pravijo, je spremljala svoja otroka na skoraj vseh tekmovanjih in bila neke vrste finančnica oziroma skrbnica celotne družine.
