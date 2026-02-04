Zaposleni: »Meghan Markle nas ponižuje!«

Med zaposlene pri Netflixu je bila razdeljena velika količina izdelkov znamke As Ever, ki jo je ustanovila Meghan Markle, vključno z marmeladami, mešanicami za peko in rožnatim vinom. Čeprav se to na prvi pogled zdi velikodušna gesta, je zadeva veliko bolj zapletena. »Darila« prihajajo v času naraščajočega nezadovoljstva med nižje plačanimi zaposlenimi pri Netflixu, zlasti med tistimi, ki bodo po novem delali v novih fizičnih trgovinah na maloprodajnih lokacijah Netflix House v nakupovalnih središčih po Združenih državah Amerike, kjer naj bi se očitno prodajal tudi vojvodinjin asortima. Delavci so opozorili na ironijo položaja, saj prejemajo luksuzne izdelke, ki si jih glede na urne postavke težko privoščijo.

Za kozarec njene marmelade je treba odšteti okoli 30 dolarjev (25,5 evra), vina in kuharski kompleti so še dražji. Za primerjavo: začetna urna postavka zaposlenih v Netflixovih trgovinah znaša med 15 in 20. dolarji oziroma med 13 in 17. evri. Eden od zaposlenih je anonimno komentiral: »Absurdno je, da nam delijo marmelado, ki stane več, kot zaslužimo v dveh urah dela.« Ta razkorak med luksuzno podobo, ki jo gradi Meghan Markle, in realnostjo zaposlenih, ki bi te izdelke morali postavljati na police, je ustvaril napeto vzdušje.

Dodatno težavo predstavlja tisto, kar zaposleni imenujejo logistična nočna mora. Lansiranje znamke As Ever je bilo večkrat preloženo, preimenovanje iz American Riviera Orchard v As Ever je povzročilo dodatno zmedo. Dejstvo, da se izdelki zdaj razdeljujejo znotraj podjetja, je sprožilo govorice, da prodaja ne poteka po načrtih ali da obstajajo presežki zalog, ki jih je treba porabiti, preden poteče rok trajanja, saj gre za prehrambne izdelke. »Zdi se, kot da ne vedo, kaj bi s tem,« je povedal vir in dodal, da sta dve skladiščni sobi na sedežu Netflixa v Hollywoodu, polni neprodanih izdelkov znamke As Ever. Police naj bi se šibile pod kozarci marmelade, svečami, steklenicami vina in celo cvetličnimi posipi.

Meghan Markle, ki si je blagovno znamko zamislila kot nadaljevanje svojega nekdanjega bloga The Tig, v partnerstvu z Netflixom skuša ustvariti imperij, podoben tistemu Marthe Stewart. Deljenje izdelkov zaposlenim naj bi bil poskus ustvarjanja notranjih ambasadorjev blagovne znamke, a, oziraje se na pritožbe glede plač, se zdi, da je imela ta poteza ravno nasproten učinek, piše express.co.uk.