Zaradi intimnih prizorov zavrača vloge: »Nočem biti gola pred neznancem!«

Amanda Seyfried je v pogovoru z Alecom Baldwinom na mednarodnem filmskem festivalu v Hamptonsu razkrila, da je pred kratkim zavrnila glavno vlogo v seriji, za katero bi morala posneti veliko intimnih prizorov. Kot pravi, je takšne vsebine ne zanimajo več. »Zavrnila sem serijo, v kateri bi morala nenehno snemati seksi scene. Tega nočem početi. Ob tem se ne počutim prijetno in trenutno me to ne zanima,« je povedala.

Dodala je, da v preteklosti s tem ni imela težav. Nasprotno, zdelo se ji je odlično, da so jo plačevali za poljubljanje s kakšnim privlačnim moškim. Toda zdaj ima otroke, zato se je njen pogled spremenil. »Zdaj imam otroke, ki spremljajo, kaj počnem,« je povedala zvezdnica, ki je pred kratkim sporočila, da se je razšla s Thomasom Sadoskim. V zakonu sta se jima rodila devetletna hčerka Nina in šestletni sin Thomas.

Priznala je, da bi morda o takšnem projektu razmišljala drugače, če bi ji ga ponudili v drugem življenjskem obdobju. Za zdaj pa se, kot pravi, ne želi ukvarjati s tem, da bi bila gola pred neznancem. »Starejša, kot sem, bolj nenavadno se mi zdi vse skupaj. Igrati moramo romantične odnose z ljudmi, do katerih v resničnem življenju ne čutimo romantičnih čustev,« njene besede povzema Page Six.