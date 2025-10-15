  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPREMEMBE

Zaradi moškega in to ne Beckhama! Zato si je Victoria odstranila prsne vsadke

Njeno priznanje je mnoge presenetilo.
FOTO: Jaimi Joy/Reuters

FOTO: Jaimi Joy/Reuters

FOTO: Jaimi Joy/Reuters

FOTO: Jaimi Joy/Reuters

FOTO: Profimedia 

FOTO: Profimedia 

FOTO: Jaimi Joy/Reuters
FOTO: Jaimi Joy/Reuters
FOTO: Profimedia 
M. Fl.
 15. 10. 2025 | 09:00
2:29
A+A-

Nekdanja članica skupine Spice Girls in modna oblikovalka Victoria Beckham je odkrito spregovorila o svoji odločitvi izpred več kot desetih let, in sicer, da si iz dojk odstrani silikonske vsadke, ki si jih je omislila v devetdesetih letih.

Razkrila je tudi, da jo je k tej spremembi spodbudil bližnji prijatelj.

Kot je povedala v intervjuju za britanski časopis The Sun, je ključno vlogo odigral modni oblikovalec Roland Mouret.

»Začetek moje modne poti je izhajal iz potrebe, da bi me ljudje jemali resno, čeprav sama nisem vedela, kdo sploh sem,« je povedala Victoria. »Roland mi je rekel, naj bom preprosto to, kar sem, naj ne skušam biti neka verzija sebe, ki ni resnična. Svetoval mi je, naj malce umirim ton.«

Med smehom je dodala:

»Ne vem, kam so moje prsi izginile, ampak izginile so! Delo z Rolandom me je povsem spremenilo. On je čudovit, in iskreno brez njega ne bi imela kariere.«

Modna oblikovalka, ki ima z možem Davidom Beckhamom štiri otroke: 26-letnega Brooklyna, 23-letnega Romea, 20-letnega Cruza in Harper, ki je poleti dopolnila 14 let, se je spomnila tudi svojega značilnega sloga iz devetdesetih let.

»Moda je moj način izražanja ustvarjalnosti. Najlepše pri vsem tem je, da zdaj lahko skozi svoje kolekcije pokažem, kdo v resnici sem,« je še povedala.

FOTO: Jaimi Joy/Reuters
FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Čeprav se danes s smehom ozira na nekatere modne spodrsljaje iz preteklosti, priznava, da se rada spominja tistih časov. V svojem novem Netflixovem dokumentarcu Victoria Beckham je odkrito komentirala:

»Bilo je zabavno! Imela sem velike prsi, ogromne lase … Me, ženske, smo oboževale nakupovanje in živele za trenutek. Spomnim se žene enega nogometaša, ki je toliko nakupovala, da ni mogla priti skozi vrtljiva vrata v hotelu Baden-Baden!«

FOTO: Profimedia 
FOTO: Profimedia 

Na koncu je dodala:

»Takrat se nisem počutila ustvarjalno izpolnjeno, zato sem na ta način vzdrževala stik s svetom. Zato sem se tudi tako oblačila: ogromno podaljškov, oprijeti topi in seveda samoporjavitveni sprej, ki ga še vedno uporabljam, « njene besede povzema People.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
NI LAHKO

Mnoge bi bilo sram: to je priznal David Beckham

David Beckham se je spomnil svojih začetkov in razkril, da je njuno prvo hišo v Hertfordshiru kupila Victoria.
11. 10. 2025 | 06:00
Bulvar  |  Tuji trači
DRAME

Victoria Beckham v solzah: milijonski dolgovi njene blagovne znamke

V prvem napovedniku dokumentarca o Victorii Beckham se nekdanja članica skupine Spice Girls spominja težav na poti do uresničitve sanj.
20. 9. 2025 | 06:00

Več iz teme

Victoria Beckhammodno oblikovanjeprsni vsadki
ZADNJE NOVICE
10:47
Novice  |  Slovenija
INTERVENTNI ZAKON VLADE

Veliko presenečenje za voznike, vlada potrdila spremembe glede veljavnosti vinjet

Za takšno potezo so se odločili zaradi številnih del na avtocestah.
15. 10. 2025 | 10:47
10:28
Lifestyle  |  Polet
Preizkus, ki spremeni življenje

Kaj se zgodi, če vsak dan en mesec visite dve minuti

Preprosta vaja, ki jo je nemogoče narediti ...
Miroslav Cvjetičanin15. 10. 2025 | 10:28
10:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
10:10
Premium
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Šesta hiša razkrije, kako delate, skrbite za zdravje in služite drugim

Tu se kaže naše vsakodnevno življenje, delo, odnos do njiju. Ta devičina hiša pokaže delovni značaj človeka.
15. 10. 2025 | 10:10
10:02
Bulvar  |  Domači trači
NOV PAR?

Nova ljubezen? Ne boste verjeli, s katerim vplivnim Slovencem so ujeli Sašo Lendero

Oba sta ločena ...
15. 10. 2025 | 10:02
09:48
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Molji v kuhinji? Krivo je eno živilo, ki ga uporabljate vsak dan

Strokovnjaki razkrivajo, zakaj se naselijo prav v shrambi in kako jih odpraviti brez kemikalij.
15. 10. 2025 | 09:48

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Evropa doživlja pomembno preobrazbo. Kaj to pomeni?

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Neverjetno! Razdelili bodo za 5000 evrov nagrad!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Ali veste, kje se hranijo podatki, ki poganjajo eUpravo in zdravstvo?

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNO

Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
9. 10. 2025 | 11:53
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Pridite na tek, kjer zmagate že, ko stopite na start

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Razno
VLAGANJE

Kaj je bolje - varčevanje ali investiranje?

Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
10. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Energetika

Se bomo kmalu ogrevali z vodikom?

Generalni direktor Plinovodov Marjan Eberlinc je spregovoril o vlogi zemeljskega plina, razogljičenju in razvoju vodikove infrastrukture v Sloveniji.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 15:38
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Novo orodje, ki podjetnikom odpira vrata do uspeha in dobička

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

Slovenske železnice prejemnice prestižnega priznanja Brunel Awards

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Slovenska ekipa med najboljšimi v Evropi (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki