Zaradi moškega in to ne Beckhama! Zato si je Victoria odstranila prsne vsadke

Nekdanja članica skupine Spice Girls in modna oblikovalka Victoria Beckham je odkrito spregovorila o svoji odločitvi izpred več kot desetih let, in sicer, da si iz dojk odstrani silikonske vsadke, ki si jih je omislila v devetdesetih letih.

Razkrila je tudi, da jo je k tej spremembi spodbudil bližnji prijatelj.

Kot je povedala v intervjuju za britanski časopis The Sun, je ključno vlogo odigral modni oblikovalec Roland Mouret.

»Začetek moje modne poti je izhajal iz potrebe, da bi me ljudje jemali resno, čeprav sama nisem vedela, kdo sploh sem,« je povedala Victoria. »Roland mi je rekel, naj bom preprosto to, kar sem, naj ne skušam biti neka verzija sebe, ki ni resnična. Svetoval mi je, naj malce umirim ton.«

Med smehom je dodala:

»Ne vem, kam so moje prsi izginile, ampak izginile so! Delo z Rolandom me je povsem spremenilo. On je čudovit, in iskreno brez njega ne bi imela kariere.«

Modna oblikovalka, ki ima z možem Davidom Beckhamom štiri otroke: 26-letnega Brooklyna, 23-letnega Romea, 20-letnega Cruza in Harper, ki je poleti dopolnila 14 let, se je spomnila tudi svojega značilnega sloga iz devetdesetih let.

»Moda je moj način izražanja ustvarjalnosti. Najlepše pri vsem tem je, da zdaj lahko skozi svoje kolekcije pokažem, kdo v resnici sem,« je še povedala.

FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Čeprav se danes s smehom ozira na nekatere modne spodrsljaje iz preteklosti, priznava, da se rada spominja tistih časov. V svojem novem Netflixovem dokumentarcu Victoria Beckham je odkrito komentirala:

»Bilo je zabavno! Imela sem velike prsi, ogromne lase … Me, ženske, smo oboževale nakupovanje in živele za trenutek. Spomnim se žene enega nogometaša, ki je toliko nakupovala, da ni mogla priti skozi vrtljiva vrata v hotelu Baden-Baden!«

FOTO: Profimedia

Na koncu je dodala:

»Takrat se nisem počutila ustvarjalno izpolnjeno, zato sem na ta način vzdrževala stik s svetom. Zato sem se tudi tako oblačila: ogromno podaljškov, oprijeti topi in seveda samoporjavitveni sprej, ki ga še vedno uporabljam, « njene besede povzema People.