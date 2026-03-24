POSLEDICE ŠKANDALA

Zaradi očetovih povezav z Epsteinom naj bi se začel krhati tudi zakon princese Beatrice

Princesinega moža naj bi zaradi povezav tasta z Jeffreyjem Epsteinom skrbelo za ugled njegovega podjetja.
Julija bosta praznovala šesto obletnico poroke. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
B. K. P.
 24. 3. 2026 | 18:28
Princesi Beatrice in Eugenie preživljata težke mesece zaradi škandalov, ki sta jih povzročila njuna starša Andrew Mountbatten-Windsor in Sarah Ferguson. Andrew, ki je zaradi povezav z obsojenim pedofilom Jefferyjem Epsteinom ostal celo brez naziva princ, je na tnalu medijev in britanske javnosti že več let, konec lanskega leta pa se je v škandale zapletla tudi njegova bivša žena Fergie. Ta naj bi se prav tako kot Andrew nekoč pogosto družina z Epsteinom, ga gostila ter se udeleževala zabav, ki jih je prirejal on, nanje naj bi vodila tudi Eugenie in Beatrice, ki sta bili takrat še otroka. Čeprav njima seveda nihče ničesar ne očita, pa princesi nista imuni na govorice, ki jih zlobni jeziki širijo o njunih starših. Po pisanju britanskih medijev, ki se sklicujejo na besede virov blizu princes, naj bi bili ti vedno bolj pod stresom, to pa občutita tudi njuna zakonca. Tako Beatrice kot Eugenie naj bi se sicer trudili, da bi življenje po ustaljenih tirnicah teklo za njune otroke, ki so še zelo mladi, ne moreta pa skrbi in stresa povsem skriti od id svojih življenjskih sopotnikov.

Princesa Beatrice se je z Edoardom Mapellijem Mozzijem poročila poleti 2020 po več letih zveze, ko se je njuna zveza zdela trdna, a nihče od njiju ni računal na posledice škandala, ki ga je zakuhal njen oče. »Edoardo je uspešen poslovnež, ki se trudi promovirati svoje oblikovalsko podjetje Banda in trenutno stanje je zanj slabo tudi s poslovnega vidika. Vse skupaj se trudi potisniti na stran in upa na najboljše, obenem pa ga skrbi za Beatrice, ki je pod hudim stresom,« je za Mail on Sunday povedal vir blizu zakoncev, ki je dodal, da se njuni prijatelji resno bojijo, da je njun zakon v težavah. »Edoardo ne ve, kaj naj. Ženi je lahko le v oporo, obenem mora skrbeti za ugled svoje blagovne znamke. Začel je vedno pogosteje potovati in vedno več dela, na nek način je to umik od težav, pa tudi umik od Andrewa, s katerim noče biti povezan, ker je to slabo za posel, hkrati pa se s tem vedno bolj oddaljuje tudi od Beatrice,« je še dejal vir. Podobno zgodbo menda preživlja tudi princesina sestra Eugenie, ki se je z Jackom Brooksbankom poročila oktobra 2018. Tudi njenega moža namreč zaradi povezav tasta z Epsteinom skrbi za ugled in prihodnost njegovega podjetja, kar naj bi začelo vplivati tudi na njegov zakon z Eugenie, piše Marie Claire, medtem ko so za revijo People viri blizu Eugenie omenjene navedbe o težavah v zakonu zanikali.  

IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Kaj sporočajo nove table ob tirih?

Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
17. 3. 2026 | 07:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ko pomlad spet vzpostavi notranje ravnovesje

Pomlad je vedno čas novega začetka. Narava se počasi prebuja, dnevi postajajo daljši, svetloba mehkejša – in tudi mi lažje najdemo pot nazaj k miru.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
18. 3. 2026 | 16:43
PremiumPromo
Razno
STROŠKI

Zakaj nekateri za elektriko plačajo manj?

Z izbiro dobavitelja elektrike lahko vplivamo na skupne stroške gospodinjstva – še posebej, če se energija za dom poveže tudi z mobilnostjo.
20. 3. 2026 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
MATERINSTVO

Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
23. 3. 2026 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
23. 3. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SAMOPOMOČ

Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBOZDRAVSTVO PRIHODNOSTI

»Bilo je, kot bi prišla k mami na obisk« (video)

Vsak nov nasmeh ima svojo zgodbo. Spoznajte Tatjano in poglejte, kako ji je koncept All-on-X pomagal do novih, fiksnih zob.
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 16:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUPOVANJE

Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
23. 3. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Slovenci imamo 40 milijard prihrankov. Zakaj odlašamo z vlaganjem?

Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
23. 3. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Siva mrena in očala za branje: kako lahko en poseg reši oboje

Operacija sive mrene lahko poleg odstranitve motne očesne leče zmanjša ali odpravi potrebo po očalih za branje. Kako leče vplivajo na vid na več razdaljah?
Promo Slovenske novice18. 3. 2026 | 14:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BELJAKOVINE

Večina Slovencev tega ne ve: koliko beljakovin res potrebujemo

Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
24. 3. 2026 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
Promo Slovenske novice24. 3. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Lep, miren in pametno zasnovan dom za sodobno življenje

Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
Promo Slovenske novice19. 3. 2026 | 15:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REZULTATI

Kakšen je recept za vrhunskost v športu

Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
19. 3. 2026 | 07:30
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NALOŽBE

Novigrad: prestižno bivanje na Jadranu

Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
Promo Slovenske novice23. 3. 2026 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
19. 3. 2026 | 11:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NABAVNA KONFERENCA

Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
23. 3. 2026 | 15:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
KUHINJA

To je kuhinja, o kateri ste že dolgo sanjali

Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
23. 3. 2026 | 08:29
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
19. 3. 2026 | 13:31
Photo
Novice  |  Slovenija
MOBILNE TEHNOLOGIJE 2026

Kdo bo vodil digitalni svet?

Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
20. 3. 2026 | 08:00
