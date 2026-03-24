Zaradi očetovih povezav z Epsteinom naj bi se začel krhati tudi zakon princese Beatrice

Princesi Beatrice in Eugenie preživljata težke mesece zaradi škandalov, ki sta jih povzročila njuna starša Andrew Mountbatten-Windsor in Sarah Ferguson. Andrew, ki je zaradi povezav z obsojenim pedofilom Jefferyjem Epsteinom ostal celo brez naziva princ, je na tnalu medijev in britanske javnosti že več let, konec lanskega leta pa se je v škandale zapletla tudi njegova bivša žena Fergie. Ta naj bi se prav tako kot Andrew nekoč pogosto družina z Epsteinom, ga gostila ter se udeleževala zabav, ki jih je prirejal on, nanje naj bi vodila tudi Eugenie in Beatrice, ki sta bili takrat še otroka. Čeprav njima seveda nihče ničesar ne očita, pa princesi nista imuni na govorice, ki jih zlobni jeziki širijo o njunih starših. Po pisanju britanskih medijev, ki se sklicujejo na besede virov blizu princes, naj bi bili ti vedno bolj pod stresom, to pa občutita tudi njuna zakonca. Tako Beatrice kot Eugenie naj bi se sicer trudili, da bi življenje po ustaljenih tirnicah teklo za njune otroke, ki so še zelo mladi, ne moreta pa skrbi in stresa povsem skriti od id svojih življenjskih sopotnikov.

Princesa Beatrice se je z Edoardom Mapellijem Mozzijem poročila poleti 2020 po več letih zveze, ko se je njuna zveza zdela trdna, a nihče od njiju ni računal na posledice škandala, ki ga je zakuhal njen oče. »Edoardo je uspešen poslovnež, ki se trudi promovirati svoje oblikovalsko podjetje Banda in trenutno stanje je zanj slabo tudi s poslovnega vidika. Vse skupaj se trudi potisniti na stran in upa na najboljše, obenem pa ga skrbi za Beatrice, ki je pod hudim stresom,« je za Mail on Sunday povedal vir blizu zakoncev, ki je dodal, da se njuni prijatelji resno bojijo, da je njun zakon v težavah. »Edoardo ne ve, kaj naj. Ženi je lahko le v oporo, obenem mora skrbeti za ugled svoje blagovne znamke. Začel je vedno pogosteje potovati in vedno več dela, na nek način je to umik od težav, pa tudi umik od Andrewa, s katerim noče biti povezan, ker je to slabo za posel, hkrati pa se s tem vedno bolj oddaljuje tudi od Beatrice,« je še dejal vir. Podobno zgodbo menda preživlja tudi princesina sestra Eugenie, ki se je z Jackom Brooksbankom poročila oktobra 2018. Tudi njenega moža namreč zaradi povezav tasta z Epsteinom skrbi za ugled in prihodnost njegovega podjetja, kar naj bi začelo vplivati tudi na njegov zakon z Eugenie, piše Marie Claire, medtem ko so za revijo People viri blizu Eugenie omenjene navedbe o težavah v zakonu zanikali.