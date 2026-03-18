Zaradi poklona legendarnemu igralcu na podelitvi oskarjev nastal nov zaplet

Jane Fonda se je po nedeljski podelitvi oskarjev ostro obregnila ob Barbro Streisand, ki se je na podelitvi poklonila legendarnemu igralcu in oskarjevcu Robertu Redfordu, ki je umrl lani v spanju v starosti 89 let.

88-letnica je bila besna, ker bi po njenem mnenju morala na odru stati ona, saj je z legendo posnela štiri filme – Bosonoga v parku (1967), Terna (1966), Krivolovca (1979) in nazadnje Netflixovo dramo Naše duše ponoči (2017). Barbra Streisand, ki ima zdaj 83 let, je z njim igrala le v enem filmu, Dekle, ki sem jo ljubil, leta 1973. Jane Fonda se je razburila v oddaji Entertainment Tonight: »Želim vedeti, zakaj je bilo na podelitvi tako, ker je Streisandova z Redfordom posnela samo en film, jaz pa štiri!« Dodala je še, da ima o Redfordu »več povedati«, in nadaljevala: »Vedno sem bila zaljubljena vanj.« In še naprej: »Bil je najčudovitejše človeško bitje in imel je tako visoke vrednote. Veliko je naredil za filme – dvignil je neodvisne filme.« Streisandova je v spomin Redfordu pripravila govor in pevski nastop. »Bil je briljanten, subtilen igralec in imela sva se čudovito, ko sva igrala drug ob drugem, saj nisva nikoli povsem vedela, kaj bo drugi naredil v prizoru,« se je spominjala skupnega snemanja. »Bil je premišljen in drzen,« je povedala. »Pravila sem mu mali intelektualni kavboj, ki si utira svojo pot. Zdaj ga pogrešam bolj, kot sem ga kdaj prej,« je dejala Barbra Streisand na podelitvi, kar je zaključila s petjem pesmi Dekle, ki sem jo ljubil iz njunega filma.

Ko je lani prišla novica o Redfordovi smrti, je Streisandova na Instagramu delila čustveno izjavo, med drugim tudi: »Bob je bil karizmatičen, inteligenten, intenziven, vedno zanimiv – in eden najboljših igralcev vseh časov. Ko sem ga nazadnje videla, ko je prišel na kosilo, sva se pogovarjala o umetnosti in se odločila, da si bova poslala prve risbe. Edinstven je bil in zelo sem hvaležna, da sem imela priložnost sodelovati z njim.«

Filmska kariera Roberta Redforda je trajala sedem desetletij. Na fotografiji Marlon Brando kot šerif Calder in Robert Redford kot Charlie Bubber Reeves. FOTO: N. N.

Z Barbro Streisand na podelitvi oskarjev leta 2002 FOTO: Mike Nelson/Afp