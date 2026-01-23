Zaradi šarmerja Macrona se je sesula spletna trgovina

Francoski predsednik Emmanuel Macron je bil v torek na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu v središču pozornosti s svojo ostro kritiko grožnje ameriškega voditelja Donalda Trumpa, da bo uvedel carine za osem evropskih držav, ki nasprotujejo njegovemu predlaganemu prevzemu Grenlandije. Vtis pa je naredil še en vidik Macronovega govora: njegova izbira očal. Francoski voditelj je v zaprtih prostorih, ko je na Svetovnem gospodarskem forumu nagovarjal svetovne voditelje, nosil odsevna pilotska modra sončna očala. Čeprav med govorom ni pojasnil razloga za ta dodatek, so mediji to pripisali počeni žilici v očesu.

Seveda so izbrskali, kdo je proizvajalec luksuznih očal. Gre za podjetje Henry Jullien, ki je menda že preplavljeno s povpraševanjem. Spletna trgovina blagovne znamke je bila začasno celo nedostopna. »Naši prijatelji in stranke so nas začeli spraševati, ali so to naša očala, na kar smo resnično ponosni,« je za RTL povedal Stefano Fulchir, izvršni direktor iVision Tech, italijanskega matičnega podjetja blagovne znamke očal: »Prejeli smo že na stotine e-poštnih sporočil in povpraševanj.«