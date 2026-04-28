SLAVNI PAR

Zaročena Zoë Kravitz in Harry Styles

Korak proti poroki sta storila po osmih mesecih zveze.
FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
M. Fl.
 28. 4. 2026 | 09:28
Po fotografijah, ki so preplavile internet, na katerih Zoë Kravitz na prstancu nosi prstan, je vir blizu para za Page Six potrdil, da sta igralka Zoë Kravitz in pevec Harry Styles zaročena. »Popolnoma je očaran nad njo,« trdi vir. »Zanjo bi skočil s pečine, ona je v sedmih nebesih. Nihče iz njunega bližnjega kroga ni bil presenečen,« dodaja vir. Govorice o zaroki para so zaokrožile ob fotografijah, na katerih  Kravitzova poljublja Stylesa, s prsta pa se ji sveti prstan. Predstavniki para za zdaj niso odgovorili na poizvedbe za komentar.

Zaročenca sta bila prvič povezana avgusta 2025, ko sta bila videna, kako se objeta sprehajata po Rimu, istega meseca so ju ujeli skupaj v Londonu. Viri so takrat hitro poudarili, da njuna zveza ni minljiva avantura. Že mesec dni kasneje je eden izmed njih izjavil: »Imam občutek, da sta šla od nič do sto. Tako je težko hoditi na zmenke kot slavna oseba … Harry ne bi šel v javnost z Zoë, če ne bi bilo resno.«

 

Do januarja 2026 se je zdelo, da je par globoko zaljubljen, vir pa je takrat razkril, da je igralka svojim bližnjim prijateljem govorila, da je pop zvezdnik njena sorodna duša. Kljub temu je par svojo zvezo večinoma ohranjal izven oči javnosti in redko komentiral odnos. Prejšnji mesec so ju ujeli, kako se držita za roke ob prihodu na zabavo po oddaji Saturday Night Live.

Kravitzova je bila od junija 2019 do decembra 2020 poročena s Karlom Glusmanom, nato pa je bila v zvezi s Channingom Tatumom. Par se je zaročil leta 2023, a leto dni pozneje razdrl zaroko. Styles je bil prej v zvezi s Taylor Russell, Olivio Wilde, Kendall Jenner in Taylor Swift. Nekaj mesecev pred začetkom zveze z Zoë je bil viden, kako si na festivalu Glastonbury izmenjuje nežnosti z londonsko producentko Ello Kenny.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
SLAVNI PEVEC

Harryjeva nova muza? Neznanka očarala pevca na festivalu (VIDEO in FOTO)

Harry Styles ujet v strastnem objemu s skrivnostno žensko v VIP coni znanega festivala.
2. 7. 2025 | 16:35
Bulvar  |  Tuji trači
NOVO POGLAVJE

Po razhodu nova ljubezen: zvezdnik ljubi 19 let mlajšo

Channing Tatum je štiri mesece po razhodu z Zoë Kravitz potrdil, da je njegovo srce osvojila 19 let mlajša lepotica.
4. 3. 2025 | 13:25

Več iz teme

Harry StyleszarokaZoe Kravitz
ZADNJE NOVICE
09:42
Bulvar  |  Domači trači
PO MANJ KOT LETU

Iztok Gartner objavil poročni video: »Bilo je vse in še več« (VIDEO)

Kontroverzni voditelj in podkaster Iztok Gartner je po odmevni novici o skrivni poroki zdaj z javnostjo delil še težko pričakovane video utrinke s poročnega slavja.
28. 4. 2026 | 09:42
09:35
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 28. aprila do 4. maja: Samskim se veliko obeta

Pred vsemi nami je teden ljubezni, družbe in notranjih premikov.
28. 4. 2026 | 09:35
09:28
Bulvar  |  Tuji trači
SLAVNI PAR

Zaročena Zoë Kravitz in Harry Styles

Korak proti poroki sta storila po osmih mesecih zveze.
28. 4. 2026 | 09:28
09:24
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V ZAGREBU

Kaj se dogaja? Pri sosedih spet grožnje z bombami, več šol otroke poslalo domov

Samo prejšnji teden so v petih zaporednih dneh prejeli več kot 500 groženj.
28. 4. 2026 | 09:24
09:10
Šport  |  Tekme
SKLENIL SVOJO IZJEMNO ŠPORTNO POT

Konec Anžetove pravljice v Kaliforniji, naš hokejski as je odigral zadnjo tekmo za Los Angeles Kings

Severno Ameriko očaral z goli, odnosom do športa in obnašanjem.
Siniša Uroševič28. 4. 2026 | 09:10
09:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINSKI TRENUTKI

Tako je Tina Gorenjak očeta pomladila za več kot tri desetletja (Suzy)

Ob praznovanju ni manjkalo smeha, a tudi iskrenega spoštovanja.
28. 4. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
