Zaročena Zoë Kravitz in Harry Styles

Po fotografijah, ki so preplavile internet, na katerih Zoë Kravitz na prstancu nosi prstan, je vir blizu para za Page Six potrdil, da sta igralka Zoë Kravitz in pevec Harry Styles zaročena. »Popolnoma je očaran nad njo,« trdi vir. »Zanjo bi skočil s pečine, ona je v sedmih nebesih. Nihče iz njunega bližnjega kroga ni bil presenečen,« dodaja vir. Govorice o zaroki para so zaokrožile ob fotografijah, na katerih Kravitzova poljublja Stylesa, s prsta pa se ji sveti prstan. Predstavniki para za zdaj niso odgovorili na poizvedbe za komentar.

Zaročenca sta bila prvič povezana avgusta 2025, ko sta bila videna, kako se objeta sprehajata po Rimu, istega meseca so ju ujeli skupaj v Londonu. Viri so takrat hitro poudarili, da njuna zveza ni minljiva avantura. Že mesec dni kasneje je eden izmed njih izjavil: »Imam občutek, da sta šla od nič do sto. Tako je težko hoditi na zmenke kot slavna oseba … Harry ne bi šel v javnost z Zoë, če ne bi bilo resno.«

Do januarja 2026 se je zdelo, da je par globoko zaljubljen, vir pa je takrat razkril, da je igralka svojim bližnjim prijateljem govorila, da je pop zvezdnik njena sorodna duša. Kljub temu je par svojo zvezo večinoma ohranjal izven oči javnosti in redko komentiral odnos. Prejšnji mesec so ju ujeli, kako se držita za roke ob prihodu na zabavo po oddaji Saturday Night Live.

Kravitzova je bila od junija 2019 do decembra 2020 poročena s Karlom Glusmanom, nato pa je bila v zvezi s Channingom Tatumom. Par se je zaročil leta 2023, a leto dni pozneje razdrl zaroko. Styles je bil prej v zvezi s Taylor Russell, Olivio Wilde, Kendall Jenner in Taylor Swift. Nekaj mesecev pred začetkom zveze z Zoë je bil viden, kako si na festivalu Glastonbury izmenjuje nežnosti z londonsko producentko Ello Kenny.