Zaročenca vsak po svoje: kaj se dogaja s pričakovano poroko leta?

Odštevanje do poroke glasbene superzvezdnice Taylor Swift in zvezdnika ameriškega nogometa Travisa Kelceja se lahko začne. Pred dolgo pričakovanim dogodkom, ki naj bi bil v začetku julija, sta bila zaročenca pretekli teden opažena, kako ločeno praznujeta s svojimi najbližjimi prijatelji. On je bil s svojo družbo na domnevni fantovščini v Kaliforniji: bodoči ženin je skupaj s starejšim bratom Jasonom Kelcejem, nekdanjim soigralcem Rossom Travisom in komikom Druskijem užival v Zahodnem Hollywoodu. Družba se je zabavala v zasebni restavraciji na Sunset Stripu.

Nekaj dni kasneje je bil s prijatelji na koncertu Chrisa Laka v Los Angelesu. Tam je, ko je DJ predvajal remiks njene pesmi, zaročenki namenil tudi simpatično posvetilo. Občinstvo ga je posnelo, kako je spuščal milne mehurčke v množico. Prej istega dne je s prijatelji v baru Barney’s Beanery spremljal svetovno prvenstvo 2026. Praznovanja so se nadaljevala v nedeljo, ko je spremljal NASCAR dirko v Coronadu v San Diegu, kjer se je ponovno srečal z nekdanjim soigralcem Patrickom Mahomesom. Brata Kelce sta se pojavila tudi v objavi na Instagramu, kjer sta govorila z voznikom Daleom Earnhardtom mlajšim in pripadniki vojske. V zabavi je sodeloval tudi mlajši brat Taylor Swift, Austin Swift, ki je bil s Travisovo družbo na dogodku v pomorski bazi.

Medtem je ona dekliški vikend očitno preživela na Rhode Islandu, kjer so njena dolgoletna prijateljica Abigail Anderson in druge obiskale njeno vilo v Watch Hillu. Srečanje naj bi vključevalo ognjemet, kar je sprožilo govorice o skrivni poroki, vendar drugi viri trdijo, da je šlo le za predporočno praznovanje. Po ločenih praznovanjih sta se zaročenca ponovno združila na dogodku Tight End University, kjer sta pozirala z drugimi udeleženci in nosila ujemajoče se zlate zapestnice.

Poroka leta

Taylor Swift in Travis Kelce sta avgusta lani na intagramu objavila zaroko. Čeprav uradnih podrobnosti ni, se govori, da bo ta okoli 4. julija v New Yorku. Po govoricah bo sledil tudi večji sprejem v Madison Square Gardenu. Priprave so že v teku, v Pensilvaniji pa naj bi gradili veliko prizorišče za praznovanje. Da se poroka približuje, je nakazala tudi trgovina Peters Clothiers iz Kansas Cityja, kjer pripravljajo moške obleke za poročno slavje.

Ne gre brez težav

Kot se za poroko spodobi, pri načrtovanju ne gre brez težav. Revija Star je tako poročala, da se je par zaradi seznama gostov in varnostnih pomislekov znašel v dilemah. »Morala sta večkrat zamenjati lokacijo in datum poroke,« je vir povedal za revijo ter dodal: »Zaradi tega je močno bolela glava.« Portal TMZ je pred tem navajal, da sta zaročenca prvotno načrtovala poroko 13. junija v letovišču Ocean House, luksuznem hotelu s petimi zvezdicami v bližini Taylorjinega doma na Rhode Islandu, vendar sta te načrte pozneje zapisal TMZ.