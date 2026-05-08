Zaročila sta se pevec in modni oblikovalec

Britanski pevec Sam Smith in njegov dolgoletni partner, modni oblikovalec Christian Cowan, naj bi se zaročila. Vesela novica je v javnost pricurljala na enem najbolj glamuroznih dogodkov leta, Met Gala 2026, kjer je par pritegnil pozornost z usklajenimi modnimi kombinacijami in posebnim detajlom, ki je sprožil govorice o zaroki. Čeprav te še nista uradno potrdila, je novico o njej v zvezi objavil Page Six.

Smith in Cowan naj bi tik pred prihodom na rdečo preprogo Met Gale o velikem koraku govorila v hotelu The Mark. Medtem ko Sam ni nosil prstana, je Christian svojo modno opravo dopolnil z velikim prstanom s kvadratnim rumenim diamantom na prstancu, ki naj bi bil delo prestižne hiše Cartier. Prav ta kos nakita je sprožil val ugibanj. »Šlo je za zasebno zaroko. Presrečna sta in kolikor slišim, zelo zaljubljena,« je razkril vir.

Par, ki je skupaj že več kot tri leta, je na Met Galo prišel v dramatičnih, skoraj identičnih črnih kreacijah, ki jih je oblikoval Cowan. Navdih zanje je bil Erté, sloviti umetnik in oblikovalec iz obdobja art decoja. Cowanova kreacija je bila nekakšno ljubezensko pismo partnerju, kar je z objavo partnerjevih besed pevec pozneje potrdil tudi na Instagramu. »Vedno sem oboževal Ertéja. Navdušuje me način, kako je s svojimi vizionarskimi ilustracijami kostumografijo približal svetu. Razkošje in mojstrstvo dvajsetih let. 255.000 posameznih kristalov in perl. 2000 ur ročnega šivanja. Ta videz je ljubezensko pismo kralju modne ilustracije in moji ljubezni, Samu,« je zapisal Cowan.

Pevec se je za Vogue pošalil, da kreacija tehta kar 23 kilogramov in da je njeno nošenje pravi trening. Sam Smith je svetovno znana glasbena zvezda, je Christian Cowan pa se je uveljavil v modnem svetu. Britanski oblikovalec, znan po igrivih in bleščečih kreacijah z dramatičnimi silhuetami, je diplomiral na londonskem kolidžu za modo (London College of Fashion). Svojo znamko je ustanovil leta 2017 in hitro postal ljubljenec slavnih. Njegove kreacije so nosile zvezdnice, kot so Lady Gaga, Jennifer Lopez, Miley Cyrus in Heidi Klum. Velik preboj mu je prineslo sodelovanje s Cardi B, ki je njegovo kreacijo nosila na naslovnici svojega prvenca Invasion of Privacy.

Ljubezenska zgodba Smitha in Cowana se je začela precej nenavadno. Prvič so ju skupaj opazili decembra 2022 v Beli hiši, kjer sta se udeležila podpisa zakona o spoštovanju zakonske zveze, ki na zvezni ravni ščiti istospolne in medrasne poroke, podpisal pa ga je takratni ameriški predsednik Joe Biden. Pozneje so ju pogosto videvali skupaj v New York City, zvezo pa sta uradno potrdila na rdeči preprogi Met Gale leta 2024. Letošnji prihod je bil zanju že tretji zapored in očitno tudi najbolj poseben doslej.