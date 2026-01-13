Zaskrbljena družina slavne manekenke: »On nima denarja, poroka je napaka.«

Slavna manekenka Gisele Bündchen se je konec lanskega leta poročila z inštruktorjem jiu-jitsa Joaquimom Valentejem, s katerim ima otroka. Čeprav gre za lepo novico, njena družina po navedbah virov nad poroko ni najbolj navdušena. Kot je eden od njih povedal za Page Six, je Giselina družina zaskrbljena, kajti ona je vredna milijone, Valente pa … ne ravno. »Opozorili so jo, da je napaka poročiti se z moškim, ki nima denarja,« je povedal vir. Čeprav Valente nima skromnih prihodkov, saj ima v Miamiju lastno akademijo športa in skupaj z bratoma sodeluje z zvezdniki, je manekenkina družina poudarila, da je ona vendarle razred višje. Po podatkih spletne strani Celebrity Net Worth je njeno premoženje ocenjeno na nekaj manj kot 350 milijonov evrov.

»Družina ji je svetovala, naj preprosto živita skupaj. A Valente je pritiskal, Gisele pa je tradicionalna in je menila, da je prav, da se poročita, saj imata skupaj otroka,« je pojasnil vir. Tega sta dobila februarja lani, novembra sta se poročila. Valente je bil, kot pravi vir, navdušen, da sta si izrekla usodni »da«. Page Six poroča še, da je par podpisal predporočno pogodbo, vendar Giselina družina z njo ni zadovoljna. »V njej so določene luknje. Če bi se ločila, bi bil on finančno preskrbljen,« navaja vir.

Manekenka je zelo povezana s svojo družino. Leta 2023 je za People povedala, da ji pomeni vse na svetu, ter da ima s petimi sestrami, čeprav se včasih ne strinjajo, odličen odnos. Njena mati Vania je januarja 2024 po boju z rakom umrla v starosti 75 let. Gisele je bila do leta 2022 poročena s Tomom Bradyjem. Skupaj imata sina 16-letnega Benjamina in 13-letno hčerko Vivian.