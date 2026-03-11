Zaskrbljeni prijatelji Bena Afflecka: vrača se k slabim navadam

Prijatelje Bena Afflecka naj bi bilo strah, da se bo igralec medtem, ko se sooča z zahtevnim obdobjem poklicnega in zasebnega življenja, vrnil k slabim navadam. Vir trdi, da se zvezdnik, kadar je pod pritiskom, pogosto zateče k svoji coni udobja, kar pomeni veliko kofeina in hitre hrane. Njegovi bližnji menijo, da so se te samodestruktivne navade v znatni meri že vrnile in da vplivajo na njegov vsakdan. Za revijo OK Magazine je vir povedal: »Kadar je Ben pod pritiskom, pogosto poseže po tolažilni hrani in neskončnih količinah kofeina, toda tokrat je to na povsem drugi ravni. Tisti, ki so mu blizu, menijo, da so se te navade vrnile tako močno, da že začenjajo določati njegov vsakdan, kar je zelo zaskrbljujoče.«

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Prav tako naj bi jih skrbelo, da bi lahko potem, ko naj bi bil po poročilih trezen že pet let, ponovno podlegel alkoholu. Tu je še skrb prijateljev zaradi njegove starosti in kajenja. »Kadi cigareto za cigareto, od jutra do večera pije kavo in skoraj nič ne telovadi. Pri njegovih letih tega ni mogoče preprosto prezreti, ljudje okoli njega pa že opažajo, kakšen davek to terja od njegovega zdravja,« naj bi povedal. Ben Affleck je zaradi svoje kariere, ločitve od Jennifer Lopez ter skupne skrbi za otroke z nekdanjo ženo Jennifer Garner pogosto pod drobnogledom javnosti. Izražanje skrbi je v medije prišlo potem, ko so igralca opazili v Los Angeles, ko se je z avtomobilom peljal mimo hiše Garnerjeve. Kot poroča Daily Mail, je bil urejeno in je v svojem črnem BMW-ju kadil cigareto.