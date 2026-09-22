Zaskrbljeni za princeso Charlene: »Poglejte njen obraz! Tukaj nekaj resno ni v redu!«

Princesa Charlene se je skupaj s svojim možem, princem Albertom II. pojavila na jubileju fundacije, ki nosi njegovo ime. Slovesnost ob 20. obletnici ustanovitve te je potekala v Monaku. Slavnostni gala dogodek je potekal v znameniti operni hiši Opéra de Monte-Carlo, kjer so se zbrale številne svetovne zvezde, med njimi tudi Monica Bellucci. Snaha Grace Kelly je očarala v dolgi črni obleki z okraski iz biserov na ramenih in ob izrezu, ki jo je oblikovala priznana britanska oblikovalka Jenny Packham.

Oblikovalka pogosto sodeluje z valižansko princeso Catherine Middleton in modna podoba žene Alberta II. je mnoge spomnila na njen slog. Za knežji par je bil to pomemben večer. Princ Albert II. je fundacijo, ustanovil junija 2006 po zgodovinski odpravi na Severni tečaj. V zadnjih dveh desetletjih podprla več kot 830 okoljskih projektov v približno sto državah po svetu, pri čemer se osredotoča na podnebne spremembe, zaščito biotske raznovrstnosti in ohranjanje vodnih virov, piše Hello.

Na robu solza?

Po izjemno pozitivnih odzivih na videz princese Charlene so se na družbenih omrežjih pojavili tudi komentarji o konkretnem posnetku. Na njem je v družbi moža, številnim uporabnikom pa se je zdelo, da je bila slavna južnoafriška lepotica na robu solz: »Tukaj nekaj resno ni v redu.« »Dobesedno je prestrašena.« »Prisili­li so jo, da se pojavi.« »Ob možu trpi teror, vendar o tem molči.« »Poglejte njen obraz, oči ima polne solz.«

Zakon princese Charlene in princa Alberta sodi med najbolj kontroverzne zakone v svetu kraljevih družin. Spremljal ju je mit o pobegli nevesti. Pred razkošno tridnevno poroko julija 2011 so francoski mediji namreč objavili zgodbo, da naj bi Charlene poskušala pobegniti iz Monaka in se vrniti v Južno Afriko, saj naj bi izvedela podrobnosti o Albertovem zasebnem življenju. Čeprav je palača to odločno zanikala, so mediji njene solze pred oltarjem razlagali kot znak žalosti, sama je pozneje pojasnila, da jo je preplavila mešanica čustev in vznemirjenja.

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Ko je Charlene, ki so ji nekateri nadeli vzdevek najbolj žalostna princesa, zaradi zdravstvenih težav sedem mesecev preživela v Južni Afriki, nato pa še štiri mesece v Švici, so se pojavljala ugibanja, da je njen zakon končan in da se nikoli več ne bo vrnila v palačo, temveč bo v Monako prihajala ob vnaprej dogovorjenih terminih, ker naj bi bil njun odnos skrajno formalen, ona pa naj bi imela status plačane žene.

Krožile so teorije, da je Albert z ženo podpisal skrivno pogodbo, vredno več kot 10 milijonov evrov na leto, s katero naj bi zagotovil, da bo Charlene opravljala svoje dolžnosti. Princ je to zanikal in dejal, da gre za zlonamerne laži, ki ga globoko prizadenejo. Princesa Charlene je povedala: »Albert je moja skala in moja moč. Brez njegove ljubezni in podpore ne bi prebrodila tega bolečega obdobja.« Charlene je poudarjala, da sta bila njuna otroka skupaj z Albertom njen glavni motiv za premagovanje zdravstvene krize. Zakonca imata dvojčka, sina Jacquesa in hčerko Gabriello, ki sta se rodila decembra 2014. Jacques je uradni prestolonaslednik Monaka.

Operacija, kolaps, depresija

Javnost je pozorno spremljala tudi zdravstvene krize princese. Vse se je začelo pred njenim odhodom v Južno Afriko maja 2021, kjer se je razvila huda okužba ušesa, nosu in grla. Zaradi okužbe se pritisk v njenih ušesih ni mogel stabilizirati, zato so ji zdravniki strogo prepovedali letenje z letalom na višinah nad 6.000 metrov. Zaradi tega se je načrtovano desetdnevno bivanje v domovini spremenilo v mučnih sedem mesecev razdvojenosti od družine.

V začetku septembra 2021 se je zgrudila in bila nujno hospitalizirana v Durbanu. Pozneje so viri razkrili, da je kot posledico visoke telesne temperature in splošne izčrpanosti organizma po operaciji, ki jo je prestala v Južni Afriki, doživela napad, podoben epileptičnemu. Viri, ki so blizu palači, so razkrili, da princesa več mesecev ni mogla uživati trde hrane, temveč se je prehranjevala izključno po slamici, zaradi česar naj bi izgubila skoraj polovico telesne teže, piše Vanity Fair.

Ko se je novembra 2021 končno vrnila v Monako, je bila v stanju globoke splošne izčrpanosti. Princ Albert je takrat potrdil, da Charlene trpi zaradi hude telesne in čustvene izčrpanosti. Zaradi tega je, da bi si v miru in izolaciji opomogla, prostovoljno preživela štiri mesece v specializirani zasebni kliniki v Švici.