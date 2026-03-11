Zaskrbljujoča novica: zdravstveno stanje princese se naglo slabša

Norveška kraljeva hiša je objavila novo informacijo o zdravstvenem stanju kronske princese Mette-Marit, ki se spopada s kronično pljučno boleznijo. Palača je sporočila, da njeno zdravje zahteva prilagojeno oskrbo, počitek in prilagojen urnik, zato v naslednjih nekaj tednih nima predvidenih nobenih javnih obveznosti. 52-letna prestolonaslednica ima kronično pljučno fibrozo, stanje, pri katerem se pljučno tkivo zabrazgotini, zaradi česar pljuča težje delujejo. Od 28. januarja ni opravila nobenega uradnega nastopa, njen koledar pa je prazen tudi za prihodnja dva tedna, kar je norveški medij TV2 spodbudilo k vprašanju, ali je na bolniškem dopustu.

Vodja komunikacij v palači Guri Varpe je za TV2 povedala: »Kot je znano, ima prestolonaslednica kronično bolezen, pljučno fibrozo. Kot smo sporočili že decembra, se je njeno zdravstveno stanje v zadnjem času očitno poslabšalo, zato so se začele priprave za oceno morebitne presaditve pljuč.« Dodala je, da prestolonaslednica vse bolj potrebuje prilagojeno telesno aktivnost, počitek in okrevanje, zato je njen uradni program prilagojen njenemu zdravstvenemu stanju. Norveška kraljeva hiša je že decembra 2025 sporočila, da se je pljučna bolezen princese poslabšala in da zdravniki razmišljajo o presaditvi pljuč. Zdravniki v univerzitetni bolnišnici Rikshospitalet so zato začeli postopek za oceno, ali bi bila ta možnost zdravljenja primerna.

Norveška palača je že oktobra 2018 javnosti zaupala, da ima prestolonaslednica kronično pljučno fibrozo, bolezen, ki se lahko sčasoma poslabša in za katero ni znanega zdravila. Žena kronskega princa Haakona je oktobra 2025 vzela nekaj časa premora, da bi opravila program pljučne rehabilitacije, in takrat povedala, da za spopadanje z vsakdanjim življenjem potrebuje malo več pomoči kot prej. Njen zadnji uradni nastop je bil 28. januarja, ko sta skupaj z možem ob njeni stoletnici obiskala knjižnico v mestu Fredrikstad. Istega dne je palača sporočila, da v naslednjih tednih načrtuje umik iz javnosti.

Veliko težav

Bolezen se je princesi poslabšala v času, ko poteka sojenje proti njenemu sinu Marius Borg Høibyju, ki se je začelo 3. februarja. 29-letni Marius je njen sin iz zveze pred poroko s prestolonaslednikom Haakonom in nima nobene uradne kraljeve vloge niti mesta v nasledstvu za prestol. Na sodišču v Oslo se sooča z 38 obtožbami, med drugim tudi s štirimi obtožbami posilstva. Sojenje naj bi trajalo do sredine marca. Palača je sporočila, da prestolonaslednica in njen mož ne nameravata biti navzoča na obravnavah.

FOTO: Profimedia

Pozornost javnosti se je še povečala, ko se je ime prestolonaslednice pojavilo v zadnjem sklopu dokumentov, ki jih je objavilo ameriško ministrstvo za pravosodje v zvezi s preiskavo pokojnega finančnika Jeffreyja Epsteina. Po poročanju norveškega časnika VG je bilo njeno ime v dokumentih omenjeno več kot tisočkrat, kar je razkrilo nekdanje sporno prijateljstvo. Nekaj dni po objavi dokumentov je prestolonaslednica izdala izjavo, v kateri je dejala, da globoko obžaluje svoje stike z Epsteinom in se javno opravičila. »Želim izraziti najgloblje obžalovanje zaradi svojega prijateljstva z Jeffreyjem Epsteinom. Pomembno zame je, da se opravičim vsem, ki sem jih razočarala,« je zapisala. Dodala je, da nekatera sporočila med njo in Epsteinom ne odražajo osebe, kakršna želi biti ter da se opravičuje tudi za položaj, v katerega je spravila kraljevo družino, zlasti svojega tasta in taščo, kralja Harald V. in kraljico Sonjo.

Norveška kraljeva hiša je ob tem poudarila, da prestolonaslednica odločno obsoja Epsteinove zločine in zlorabe ter obžaluje, da ni prej spoznala, kakšen človek je bil. »Prestolonaslednica želi pojasniti, kaj se je zgodilo, in se podrobneje odzvati, vendar v tem trenutku tega ne more storiti. Je v zelo zahtevnem življenjskem obdobju in upa na razumevanje, saj potrebuje čas, da se zbere,« so še sporočili iz palače, piše People.