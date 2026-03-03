Zato je priznana igralka ostala brez vlog

Pred podelitvijo nagrade Goya je Susan Sarandon opisala vzdušje cenzure in pritiskov v ZDA ter se zahvalila Španiji za, kot pravi, moralno jasnost glede Gaze. Ameriška igralka in oskarjevka je razkrila, da jo je leta 2023, potem ko je na protestih pozivala k premirju v Gazi, njena agencija odpustila. Od takrat, trdi, v ameriških filmih ali televizijskih projektih ne dobi večjih vlog in se zanima na evropske produkcije, od Italije do Velike Britanije. Svoje izkušnje je opisala v Barceloni, na tiskovni konferenci pred podelitvijo Mednarodne nagrade Goya za življenjsko delo, kjer je govorila o cenzuri, politiki in ceni aktivizma v Hollywoodu.

Zvezdnica je v pogovoru s španskimi novinarji neposredno povezala upad ponudb iz Hollywooda s svojimi nastopi o Gazi. »Zato, ker sem sem korakala in javno govorila o Gazi, me je odpustila moja agencija,« je povedala igralka. »Postalo je nemogoče nastopati na ameriški televiziji, nisem mogla dobiti velikih filmskih vlog ali česarkoli povezanega s Hollywoodom,« je dodala. Namesto tega je delo našla v Evropi, kjer je nedavno končala snemanje filma v Italiji in več mesecev igrala v predstavi v londonskem Old Vicu. Razkrila je tudi, da jo je italijanski režiser angažiral kljub opozorilom, da je ne bi smel zaposliti, kar je, pravi, znak, da se o njenem statusu še vedno odloča za kulisami. »Zdaj večinoma snemam manjše filme z debitanti in na neodvisni sceni,« je opisala smer svoje kariere.

Susan Sarandon je že leta 2023 po govoru na pro-palestinskem zboru v New Yorku izgubila zastopstvo pri ugledni agenciji United Talent Agency. Takrat je sprožila burne reakcije s komentarjem, da Judje v ZDA zdaj doživljajo, kako je biti musliman v tej državi, zaradi česar se je kasneje opravičila in pojasnila, da je želela izraziti solidarnost proti vsakemu obliki sovraštva, ne pa zmanjšati izkušnje diskriminacije drugih. Medtem ko je v ZDA čutiti vzdušje cenzure, igralka poudarja, da ima v Španiji večjo svobodo. Zaradi njihove podpore Palestincem in zahtev po premirju v Gazi je posebej pohvalila španskega premierja in igralce, kot je Javier Bardem. »V okolju, kjer čutite represijo in cenzuro, je izjemno pomembno videti Španijo, predsednika in njegovo podporo Gazi, ter igralce, kot je Javier Bardem, ki se tako močno oglašajo,« je dejala.

Sarandonova je govor podala konec minulega meseca, dan pred podelitvijo Goya nagrad v Barceloni, kjer je prejela Mednarodno nagrado Goya za kariero, ki vključuje filme, kot so Thelma in Louise, Dead Man Walking in Atlantic City. Med govorom je bila vidno čustvena, ko je opisovala, kako ji javni nastopi o Gazi prinašajo občutek izoliranosti v ameriški industriji, a tudi, koliko ji pomeni podpora, ki jo vidi na španski televiziji. Igralka že leta javno podpira pravice Palestincev in sodeluje na protestih, kjer se zahteva premirje v Gazi. Od izbruha najnovejšega vala nasilja med Izraelom in Hamasom jeseni 2023 večkrat opozarja na civilne žrtve, opisuje situacijo v Gazi kot uničenje palestinskega naroda in javno pravi, da jo sram, ker ZDA finančno podpirajo vojaško kampanjo. Zaradi takšnih stališč pa je, kot poudarja, plačala visoko poklicno ceno: od izgube agencije do zmanjšanja števila ponudb in umika iz projektov, kjer bi morala sodelovati, povzema Daily mail.