Zdravje monaškega princa: spremembe so zahtevale kirurški poseg

Princ Albert II. Monaški se je prvič po nedavnem načrtovanem zdravstvenem posegu vrnil v javnost. 67-letni monaški knez je imel, ko se je v petek, 16. januarja, v družbi nečaka Louisa Ducrueta in nečakinje Camille Gottlieb udeležil odprtja 48. mednarodnega cirkuškega festivala v šotoru Chapiteau de Fontvieille v Monaku na levem licu vidno brazgotino. Louis, Camille in njuna sestra Pauline Ducruet so otroci Albertove sestre, princese Stephanie Monaške.

FOTO: Profimedia

Princ je bil podvržen kratkemu, vnaprej načrtovanemu medicinskemu posegu, po katerem naj bi brez prekinitve nadaljeval svoje kraljevske dolžnosti. Palača v Monaku je potrdila, da je bil v okviru rutinskega dermatološkega spremljanja na načrtovani, kratki operaciji na temenu glave. Ta je bila namenjena zdravljenju benignega stanja, po njej je bilo potrebnih nekaj šivov na glavi. Revija Hello! je poročala, da princ Albert po njej ne bo izpustil nobene kraljeve obveznosti.

FOTO: Profimedia

»Knežja palača sporoča, da je bil v okviru rutinskega dermatološkega spremljanja princ Albert II. zaradi benignega stanja podvržen načrtovanemu, kratkemu medicinskemu posegu na lasišču in obrazu,« je v izjavi potrdila palača v Monaku. »Poseg je zahteval nekaj šivov. Urnik dejavnosti kneza ostaja nespremenjen.« Svoje javne nastope je princ nadaljeval tudi v soboto, 17. januarja, ko je odpotoval v Vatikan, kjer se je drugič v življenju srečal s papežem Leonom XIV.

Monaška knežja družina se je v zadnjih letih soočala s številnimi zdravstvenimi težavami. Žena princa Alberta, princesa Charlene, je septembra 2020 med obiskom Južne Afrike resno zbolela zaradi zapletov, povezanih s težavami z ušesi, nosom in grlom. 47-letna princesa je spomladi in v začetku poletja 2021 prestala več operacij, nato se je zaradi izčrpanosti začasno umaknila iz javnega življenja. Na srečo si je leta 2022 dovolj opomogla, da se je lahko vrnila k javnim obveznostim.

Medtem je bil Albert eden prvih članov kraljevih družin, ki so se marca 2020 okužili s covidom-19. Zdravili so ga v bolnišnici Princese Grace, med okrevanjem je nadaljeval z delom. Takratna izjava palače je zagotavljala, da zaradi svojega zdravstvenega stanja sploh ni zaskrbljen. Prebivalce Monaka je pozval, naj spoštujejo ukrepe zaprtja in omejijo stike z drugimi na minimum. Ko so kmalu zatem covid-19 potrdili tudi pri njegovem daljnem sorodniku kralju Karlu III. takrat princu Charlesu, so se pojavila ugibanja, da bi se ta na enem od kraljevih dogodkov lahko nalezel prav od Alberta.

»Bil sem na okrogli mizi njegove fundacije, vendar si nisva segla v roke,« je princ 26. marca 2020 povedal za francosko radijsko mrežo RTL. »Sedel sem na drugem koncu mize, precej daleč stran.« Dodal je: »Drug drugemu sva v pozdrav samo pokimala, zato res ne mislim, da sem jaz kriv za okužbo. V kongresnem centru je bilo veliko drugih ljudi, poleg tega vem, da je še več dni nadaljeval s svojimi obveznostmi. Imel je še veliko drugih priložnosti, da bi se okužil.«

V zadnjem času se kralj Karel sooča z neznano obliko raka. Diagnozo so mu postavili v začetku leta 2024. Redko posodobitev o svojem zdravstvenem stanju je podal v televizijskem nagovoru decembra 2025, posvečenem preprečevanju raka, v katerem je gledalce spomnil, da zgodnje odkrivanje preprosto rešuje življenja:

»Danes imam dobro novico: zaradi zgodnje diagnoze, učinkovitega zdravljenja in upoštevanja zdravniških navodil se lahko moj urnik zdravljenja raka v novem letu zmanjša,« je dejal. »Ta mejnik je osebni blagoslov in hkrati dokaz izjemnega napredka v zdravljenju raka v zadnjih letih. Upam, da bo to v spodbudo vsem, ki jim bo v nekem trenutku življenja diagnosticirana bolezen.«