Zdravje princese se naglo slabša: ob njej se zbira družina

Norveška kraljeva družina preživlja eno najtežjih obdobij zadnjih let. Prestolonaslednica Mette-Marit se že dolgo bori s kronično pljučno fibrozo, v zadnjih tednih pa se je njeno zdravstveno stanje dodatno zapletlo. Kot poročajo tuji mediji, med njimi nemški Bild, se 52-letna princesa domnevno pripravlja na morebitno presaditev pljuč. Razmere so družinske člane spodbudile, da so prilagodili svoje načrte in z njo preživijo čim več časa. Hči 22-letna Ingrid Alexandra se je odločila začasno prekiniti študij v Avstraliji in se vrniti na Norveško, sin Sverre Magnus pa se je domov vrnil že prej.

Princesa se je lani poleti vpisala na študij mednarodnih odnosov in politične ekonomije na univerzi v Sydneyju, zdaj pa bo študij postavila v drugi plan. O njeni odločitvi je med uradnim obiskom Japonske spregovoril njen oče, kronski princ Haakon. »Kmalu se želi vrniti domov, kar je povezano z našimi družinskimi razmerami. Želi biti ob svoji materi,« je dejal Haakon.Princesa se kljub temu ne namerava odpovedati izobraževanju.

Po besedah njenega očeta želi dokončati dodiplomski študij, vendar za zdaj ni znano, kdaj se bo vrnila k študijskim obveznostim. »Kako dolgo bo ostala doma, bomo še videli,« je povedal princ. Tudi Haakon ni ostal ob strani. Uradni obisk Japonske je skrajšal za en dan, da bi se čim prej vrnil k svoji ženi. »Počutim se daleč od doma. Pomembno je, da se vrnem in sem z Mette-Marit. Trenutno ji ni dobro, zato sem želel storiti to,« je dejal.

Princesa že leta boleha za pljučno fibrozo, neozdravljivo boleznijo, ki povzroča brazgotinjenje pljučnega tkiva in postopno otežuje dihanje. Norveški kraljevi dvor je v zadnjih mesecih večkrat opozoril, da bolezen vse močneje vpliva na njeno vsakdanje življenje. Kako resno je njeno stanje, se je pokazalo tudi med praznovanjem norveškega dneva ustavnosti 17. maja v Oslu. Mette-Marit se je takrat pojavila z napravo za dovajanje kisika in je morala med slovesnostjo večkrat počivati.

Medtem se je na Norveško vrnil tudi njen 20-letni sin Sverre Magnus. Zadnje mesece je preživel v Italiji, kjer si je nabiral izkušnje v filmski in fotografski industriji, zdaj pa večino časa preživlja z družino. Vrnitev obeh otrok kaže, kako resno norveška kraljeva družina dojema zdravstveno stanje prestolonaslednice Mette-Marit, navaja The Mirror.