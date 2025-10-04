Zdravstvene težave Dolly Parton

Dolly Parton je odložila začetek svojih nastopov v Las Vegasu, saj mora opraviti vrsto zdravstvenih posegov.

79-letna glasbena legenda bi morala decembra letos z več koncerti nastopiti na prizorišču Kolosej v Cezarjevi palači, vsi datumi so sedaj zamaknjeni na september 2026.

V izjavi na instagramu je zapisala:

»Želim, da oboževalci in javnost to izvedo neposredno od mene: žal moram preložiti prihajajoče koncerte v Las Vegasu.

Kot mnogi veste, se že nekaj časa soočam z določenimi zdravstvenimi težavami, in zdravniki mi pravijo, da moram opraviti nekaj posegov.

Šalila sem se z njimi, da je očitno čas za moj generalni servis, čeprav tokrat ne gre za običajen obisk pri plastičnem kirurgu.«

»A če sem iskrena, zaradi tega ne bom mogla vaditi in pripraviti spektakla, kakršnega si zaslužite.

Veliko ste plačali, da bi me videli na odru, in želim biti v najboljši formi za vas.«

Dodala je še:

»Čeprav bom še vedno lahko delala na vseh svojih projektih, potrebujem nekaj časa, da se pripravim na šov, kot pravimo v šovbiznisu.

In ne skrbite, ne bom zapustila glasbene scene, Bog mi še ni rekel, da naj se ustavim. Mislim pa, da mi namiguje, naj malo upočasnim, da bom lahko pripravljena na nove velike dogodivščine z vami.

Rada vas imam in hvala, ker me razumete.«

Njeni nastopi v Las Vegasu se bodo odvijali med 17. in 26. septembrom 2026.

Žalostna osebna izguba

Na začetku letošnjega leta je Dollyjin dolgoletni mož, Carl Dean, umrl v starosti 82 let.

Le nekaj tednov kasneje se je Dolly že pojavila v svojem tematskem parku Dollywood v Tennesseeju in oboževalcem zaupala, da si je po težkih tednih zaželela nekaj zabave:

»Potrebujem smeh, potrebujem zabavo, zato bom verjetno malo neumna. Zadnjih nekaj tednov sem dovolj jokala,« je povedala množici.

V kasnejšem intervjuju za Knox News je dejala, da ji gre bolje, kot je mislila, da ji bo šlo, ter razkrila, da je Carl zelo trpel:

»Pomirja me misel, da ima sedaj mir, a to ne pomeni, da ga ne pogrešam in da ga ne ljubim. Nastala je vrzel v mojem srcu, ampak zapolnili jo bomo z dobrimi stvarmi in on bo vedno z menoj.«

Dolly Parton in Carl Dean sta bila poročena skoraj 60 let.