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Zdravstvene težave kraljice countryja Dolly Parton

Odkrito je spregovorila o trenutnem stanju, a kljub načetemu zdravju ostaja dejavna, kolikor se le da.
Po smrti moža Carla Deana je pred kratkim izgubila še brata. FOTO: Peter Nicholls/Reuters
Po smrti moža Carla Deana je pred kratkim izgubila še brata. FOTO: Peter Nicholls/Reuters
A. J.
 25. 8. 2026 | 09:55
2:46
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Legendarna ameriška pevka Dolly Parton je pri 80 letih spregovorila o zdravstvenih težavah, zaradi katerih je morala v zadnjem obdobju odpovedati več nastopov. Zvezdnica priznava, da svojemu zdravju dolgo ni namenjala dovolj pozornosti, saj je skrbela za moža Carla Thomasa Deana, ki je umrl marca lani, star 82 let. Poročena sta bila skoraj šest desetletij. »Spopadam se z nekaterimi zdravstvenimi težavami, ki jim med skrbjo za Carla preprosto nisem posvečala pozornosti,« je povedala za People. Dodala je, da je tudi v preteklosti že prestajala težka obdobja, povezana z zdravjem, vendar danes zaradi družbenih omrežij vsaka takšna novica dobi precej več pozornosti. Natančne diagnoze ni razkrila.

Čeprav se še zdravim, še vedno delam.

Skrb med njenimi oboževalci se je znova povečala sredi avgusta. Partonova bi se morala 14. avgusta udeležiti odprtja nove atrakcije NightFlight Expedition v svojem zabaviščnem parku Dollywood, vendar je ostala doma v Nashvillu in se obiskovalcem oglasila prek videoposnetka. Pojasnila je, da ima občasno vrtoglavico in težave z dehidracijo, zdravnik pa ji je tisti teden odsvetoval potovanje. Kljub temu pevka, ki je zaznamovala country glasbo z uspešnicami, kot sta Jolene in 9 to 5, zatrjuje, da ne počiva povsem. »Čeprav se še zdravim, še vedno delam,« je sporočila. V Nashvillu pripravlja Life of Many Colors Museum, največjo razstavo, posvečeno njenemu življenju, septembra pa naj bi vrata odprl tudi njen novi SongTeller Hotel.

Med skrbjo za zdaj že pokojnega moža je zanemarjala svoje zdravje. FOTO: Anna Gordon/Reuters
Med skrbjo za zdaj že pokojnega moža je zanemarjala svoje zdravje. FOTO: Anna Gordon/Reuters

Ob skrbeh za pevkino zdravje je družino Parton doletela še ena žalostna novica. Konec julija je umrl Dollyjin starejši brat Coy Parton, star 82 let. Delal je kot upravljavec dvigala v gradbeništvu in sodeloval pri gradnji številnih mostov, s čimer je sledil poklicni poti svojega pokojnega starejšega brata Davida. Bil je eden od kar 12 otrok Leeja in Avie Lee Owens Parton.

V zadnjih letih se je Dolly poslovila od več bratov. Randy Parton je umrl leta 2021, Floyd 2018., David leta 2024. Dolly je večkrat pripovedovala, kako tesno povezana je bila njihova velika družina. Odraščali so v skromni leseni hiši brez tekoče vode. »Odraščala sem v zelo revni družini in nismo imeli skoraj ničesar. Za vse, kar sem dosegla v življenju, sem se morala boriti,« je povedala.

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