Zelenski Melanii Trump podelil posebno državno odlikovanje

Prva dama ZDA Melania Trump je za svoja humanitarna prizadevanja v Ukrajini prejela posebno državno priznanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ji je namreč podelil red kneginje Olge prve stopnje, eno najvišjih ukrajinskih odlikovanj, namenjenih ženskam. Posebej so izpostavili njeno vlogo pri prizadevanjih za pomoč ukrajinskim otrokom, pa tudi posredovanje, ki je pripomoglo k vzpostavitvi prekinitve ognja in evakuaciji prebivalcev iz okupiranega mesta Oleški na jugu Ukrajine.

O posredovanju Melanie Trump, ki je pomagalo doseči dogovor o začasnem premirju, smo že poročali. Več sto prebivalcev mesta, ki je pod rusko okupacijo od aprila 2022, je namreč po več mesecih življenja v izjemno težkih razmerah končno dobilo možnost umika na varno. Po navedbah ukrajinskih oblasti je v mestu obtičalo približno 2000 ljudi, med njimi tudi otroci.

Izpostavili njen prispevek k humanitarni pomoči

Kot je razvidno iz predsedniške odločitve, objavljene v sredo, je Zelenski izpostavil njen »pomembni osebni prispevek« k zagotavljanju humanitarne pomoči Ukrajini. Posebej je poudaril tudi njena prizadevanja za pomoč ukrajinskim otrokom, med njimi tistim, ki so bili z območij pod rusko okupacijo deportirani ali prisilno preseljeni.

Odločba o podelitvi odlikovanja je datirana z 2. novembrom. Red kneginje Olge prve stopnje je namenjen ženskam, ki so se posebej izkazale na področju znanosti, izobraževanja, kulture in dobrodelnega delovanja.

Šestdnevno premirje omogočilo evakuacijo

Ukrajinski predstavniki so navedli, da je imela Melania Trump ključno vlogo pri organizaciji šestdnevne prekinitve ognja, ki je omogočila evakuacijo civilistov iz Oleškega. Mesto v južni ukrajinski regiji Herson je pod rusko okupacijo, prebivalci pa so bili zaradi nevarnih dostopnih poti in nenehnega nadzora brezpilotnih letalnikov dolgo praktično odrezani od možnosti za umik.

Premirje se je končalo v nedeljo, po besedah Melanie Trump pa je bilo med prekinitvijo spopadov evakuiranih skoraj 800 ljudi. Šlo naj bi za najdaljšo lokalno prekinitev spopadov od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022, poroča Jutarnji.hr.