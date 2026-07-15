Zelenski z enim gibom postal spletna senzacija! Počnete to tudi vi? (VIDEO)

Nekaj sekund povsem vsakdanje kretnje ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je postalo nepričakovan hit na družbenih omrežjih. Na posnetku, ki se je bliskovito razširil po spletu in na platformi X zbral milijone ogledov, Zelenski odpre plastenko vode ter z nje utrga plastični zamašek, namesto, da bi ga pustil pritrjenega. S tem je nehote odprl nov krog razprav o evropskih pravilih glede plastične embalaže.

Uporabnikom družbenih omrežij namreč ni ušlo, da je Zelenski zamašek odstranil brez pomisleka, čeprav so v državah Evropske unije zdaj že nekaj časa standard plastenke s pritrjenimi zamaški. Ta ukrep, ki je postal obvezen 3. julija 2024, izhaja iz direktive EU o plastiki za enkratno uporabo. Pravilo velja za plastenke s prostornino do treh litrov in je namenjeno zmanjševanju plastičnih odpadkov v naravi in morju, kjer zamaški sicer pogosto končajo.

Posnetek je hitro sprožil val odzivov o tej precej nepriljubljeni ekološki barieri. Nekateri komentatorji so se šalili, da je ukrajinski predsednik »našel luknjo v evropski direktivi«, drugi pa so znova kritizirali nov dizajn embalaže in poudarjali, da pritrjeni zamaški otežujejo pitje in točenje. Medtem ko del javnosti meni, da je rešitev nepraktična, Evropska komisija vztraja, da bo prav ta ukrep opazno povečal stopnjo recikliranja.

Zelenski se sicer mudi v Parizu, kjer se je v nedeljo udeležil srečanja Koalicije voljnih, ki je zbrala voditelje približno štiridesetih držav. Dan pozneje je skupaj s soprogo Oleno Zelensko spremljal tradicionalno vojaško parado ob padcu Bastilje na Elizejskih poljanah, v kateri je sodeloval tudi kontingent ukrajinskih vojakov.