Žena Brucea Willisa ganila s čustvenim posnetkom slavnega igralca

Emma Heming Willis je za svoj 50. rojstni dan na instagramu delila spomin, ki je v kratkem času ganil številne sledilce, hkrati pa spomnil na vse, skozi kar gredo zvezdnik in njegova družina, odkar so mu diagnosticirali frontotemporalno demenco. Na posnetku iz zasebnega arhiva ji Bruce Willis potem, ko je vdihnil helij iz balona, s piskajočim glasom poje rojstnodnevno pesem. Medtem ko se igralec šali, pleše in dela grimase, se v ozadju sliši smeh njunih hčera. Emma je objavila tudi novejšo fotografijo, na kateri skupaj z možem nasmejana pozirata z rojstnodnevnimi kapami na glavi.

Ganljivo sporočilo za rojstni dan

»Danes je moj velikih 5-0. In moram reči, da sem pripravljena na novo desetletje in vse, kar prinaša,« je slavljenka zapisala v objavi. Ozrla se je na leta za seboj, ki so bila zanjo še posebej zahtevna. »Moja štirideseta so bila težka, a ponosna sem na to, kako daleč sem prišla kot žena, mati, negovalka in zagovornica. Ponosna sem tudi na delo, ki ga opravljamo prek sklada Emma & Bruce Willis Fund, in na to, kar nas še čaka,« je navedla. Dodala je, da želijo s skladom dvigniti ozaveščenost o frontotemporalni demenci, zagotoviti več podpore negovalcem ter spodbuditi izobraževanje in raziskave. »Ko vstopam v novo poglavje, je moja rojstnodnevna želja prihodnost, v kateri bodo družine, soočene z demenco, imele več podpore, več virov, manj stigme in veliko razlogov, da ohranijo upanje,« je dodala Emma ter pozvala sledilce, naj po lastnih zmožnostih podprejo delo sklada.

Podpora družine

Objava je sprožila številne odzive, med prvimi so se oglasile Bruceove hčere iz zakona z Demi Moore. Rumer Willis je zapisala: »Ljubimo te, Em ... to je tako lep video njega,« Tallulah Willis pa ji je sporočila: »Tako si močna, zelo te imam rada.« Emma in Bruce sta se spoznala leta 2007, poročila sta se dve leti kasneje. Hčerko Mabel sta dobila leta 2012, Evelyn pa 2014. Bruce je bil prej poročen z Demi Moore, s katero ima tri hčere: Rumer, Scout in Tallulah. Po ločitvi so ostali povezani, Demi pa je med Bruceovo boleznijo javno podpirala Emmo in celotno družino.

Demi Moore ne skriva občudovanja

Demi je Emmi prav tako na instagramu čestitala za rojstni dan, kjer je objavila fotografije paketov blagovne znamke Make Time Wellness. »Danes si vzamem čas, da za njen rojstni dan počastim Emmo Heming Willis. Čestitam za lansiranje Make Time Wellness. Tako ponosna sem nate in vesela, da te lahko imenujem družina. Toliko ljubezni,« je zapisala Demi.

Bruce Willis je leta 2023 dobil diagnozo frontotemporalne demence, napredujočega stanja možganov, ki vpliva na osebnost, vedenje in jezikovne sposobnosti. Njegova družina od takrat glasno opozarja na bolezen ter se zavzema za večjo podporo bolnikom in njihovim skrbnikom, povzema t-portal.