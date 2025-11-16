Žena Brucea Willisa sprejela težko odločitev: to bo storila po njegovi smrti

Žena Brucea Willisa Emma Heming Willis je spregovorila o težki usodi, ki čaka njihovo družino, ter o načrtu, da bo po smrti moža njegovo možgansko tkivo podarila za znanstvene raziskave.

V knjigi o skrbi za osebe z demenco je iskreno opisala, kako težko ji je bilo sprejeti njegovo bolezen in se soočiti z neizogibnim odhodom.

»Smrt avtomatično povezujemo z nečim slabim, z izgubo in neznanim. Večina ljudi se s tem ne zna spopasti. To je še vedno tabu tema,« je priznala 47-letna žena hollywoodske legende.

Dodala je, da se je tudi sama dolgo izogibala razmišljanju o tem:

»Nisem bila naučena, kako se soočati z žalovanjem. A moževa bolezen me je prisilila, da se spopadem s tem strahom.«

Emma se zaveda, da je demenca napredujoča bolezen, ki vodi proti koncu življenja. »Vem, da te bolezni ni mogoče pozdraviti in da bo, žal, privedla do smrti,« je povedala iskreno.

Kljub bolečini pravi, da ji misel na znanstveno donacijo prinaša nekaj tolažbe.

»Verjamem, da bi lahko darovanje njegovih možganov po smrti pomagalo znanstvenikom bolje razumeti bolezni, kot so frontotemporalna demenca, alzheimerjeva in parkinsonova bolezen.«

Dodala je, da bi si tudi Bruce to želel:

»Takšne donacije so izjemno pomembne. Le skozi raziskave lahko pridemo do novih spoznanj, boljših terapij in morda nekega dne tudi zdravila.«

V knjigi navaja, da je povprečna življenjska doba oseb s frontotemporalno demenco po pojavu simptomov med sedem in trinajst let.

Igralca je v javnosti v zadnjih mesecih videti le redko, večinoma v spremstvu negovalcev. Velike spremembe v njegovem stanju so očitne, a družina mu še naprej nudi neizmerno podporo, navaja T-portal.