Žena Halida Bešlića po operaciji ni mogla več imeti otrok, a ločila ju je šele smrt

Kot smo že poročali, je v 72. letu starosti umrl legendarni pevec Halid Bešlić, ki je s svojimi pesmimi zaznamoval generacije poslušalcev po nekdanji Jugoslaviji. Skozi številne uspehe in odrski blišč pa ga je podpirala žena Sejda, njegov steber, s katero sta bila skupaj 45 let.

Spoznala sta se na dan žena, v času, ko je Halid šele začenjal svojo glasbeno pot. Takrat je pravkar izdal svojo prvo ploščo, v eni od sarajevskih gostiln pa mu je usoda pripeljala Sejdo. Zasmejal se je in jo v šali zaprosil – nekaj mesecev pozneje sta bila že poročena.

»Ko sva se spoznala, sem takoj vedel, da je prava. Pol leta sva bila par, potem pa sva se poročila. Od takrat naprej delujeva kot eno,« je o njuni zvezi nekoč povedal Halid. Poroka je bila leta 1977, rodil se jima je sin Dino. Sejda je pustila službo v tovarni čokolade in se posvetila družini. Skupaj sta si želela še otrok, a je življenje hotelo drugače.

Pred tremi tedni je Bešlić svoji ljubljeni ženi Sejdi posvetil ganljivo novo pesem, naslovljeno z njenim imenom, danes pa je iz Univerzitetnega kliničnega centra v Sarajevu prišla pretresljiva novica o njegovi smrti. Zadnje mesece je javnost sicer skrbno spremljala njegovo zdravstveno stanje. Zdravil se je na onkološki kliniki, ob njem pa sta ves čas stala sin Dino in soproga. Pesem, ki jo je napisal Aleksandar Milić Mili, je izšla med Halidovo boleznijo kot poklon ljubezni in podpori, zdaj pa bo nedvomno dobila še posebno ganljiv podton.

Bolezen ji je zaprla vrata do materinstva

Sejda je zbolela za tumorjem na jajčniku. Po operaciji ni mogla več zanositi, kar je bila za oba boleča izkušnja. »Imam samo enega otroka. Moja žena je imela težave z jajčniki, imela je operacijo in po tem ni bilo več možnosti za nosečnost. Ni nam manjkalo ljubezni, a trenutkov očetovstva nisem doživel tako, kot bi si želel, ker sem bil zaradi kariere vedno na poti,« je iskreno povedal pevec v eni izmed televizijskih oddaj.

Leta 2009 je Halid doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je oslepel na eno oko. V najtežjih trenutkih mu je ob strani stala prav Sejda. Pet let kasneje se je družini nasmehnila sreča – sin Dino je postal oče dvojčkov, kar je pevcu prineslo novo radost.

»Vnuki so mi spremenili življenje. Ko me vidijo na televiziji, začnejo mahati in klicati ‘deda’. To je čista sreča,« je pripovedoval z nasmehom. Halid se je takrat odločil, da bo manj nastopal, da bi več časa preživel z vnuki.

Pesem, ki je ganila Balkan

Čeprav je bila Sejda njegova življenjska sopotnica, je eno najbolj ganljivih pesmi, »Je l’ ti žao što se rastajemo«, Halid posvetil tragični resnični zgodbi drugega para. Pesem temelji na romanu Slana zemlja Jasmina Imamovića in pripoveduje zgodbo Enverja Šiljka in Fride Laufer, mladih komunistov iz Tuzle, ki ju je ločila vojna.

Frido so odpeljali v koncentracijsko taborišče, kjer je umrla skupaj z otrokom, ki ga je tam rodila. Enverja so ustrelili 5. septembra 1941 – na poti na strelišče je pel stihe, ki so kasneje postali del legendarne pesmi.

Halid in Sejda sta bila skupaj skoraj pol stoletja. Njuna zveza je veljala za eno najtrdnejših med tamkajšnjo estrado, preživela je bolezni, nesreče in slavo. Ločila ju je šele smrt.