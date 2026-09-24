Žena Michaela Schumacherja odprla srce in priznala: »Ko slišim najino pesem, jokam« (VIDEO)

Corinna Schumacher je v dokumentarnem filmu o enem največjih dirkačev vseh časov spregovorila o svojem življenju z legendarnim Michaelom Schumacherjem in razkrila podrobnosti iz časov, ko se je njuna ljubezenska zgodba šele začenjala. Ob spominu na pesem, ki ju je takrat povezovala, jo še danes premagajo čustva, je dejala.

Žena sedemkratnega svetovnega prvaka formule 1 je privolila, da bo sodelovala v novem Netflixovem dokumentarcu z naslovom Schumacher '94: The Birth of a Legend (Schumacher '94: Rojstvo legende, op. p.), ki se osredotoča na prelomno sezono 1994, ko je Schumacher z Benettonom osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka. Netflix film opisuje kot zgodbo o njegovem prvem naslovu, sestavljajo pa jo osebni intervjuji in arhivski posnetki.

Corinna se v dokumentarcu spominja tudi prvih let njune zveze, ko je imela zanju prav poseben pomen uspešnica Rush Rush takrat izredno priljubljene pevke Paule Abdul. »Takrat je bila to najina pesem. Ko jo danes slišim v avtomobilu, jokam,« je povsem ganjena in s solznimi očmi povedala Corinna. Razkrila je tudi, da njena mama nad zvezo z Michaelom sprva ni bila niti malo navdušena. Schumacherja je poznala predvsem kot izjemno tekmovalnega mladeniča, ki je ogromno časa preživel na karting stezi, zato je dvomila, da bo njena hči od njega dobila takšno ljubezen, kot so jo želi in zasluži.

S slavo so prišle tudi trume oboževalk in njihove neobičajne pošiljke, mnoge od njih so Corinno precej prizadele. V dokumentarnem filmu se je denimo spomnila oboževalke, ki je Michaelu skupaj s pismi pošiljala svoje spodnje perilo. Čeprav je bilo Corinni sprva neprijetno, pa se je naučila živeti s tovrstnimi izzivi, ki jih prinaša zveza z enim najbolj zaželenih športnikov tistega časa, in omenjene pošiljke spodnjega perila so sčasoma postale njuna interna šala.

Skoraj 13 let od usodne nesreče

Michaelovo življenje se je dramatično spremenilo 29. decembra 2013, ko se je hudo poškodoval med smučanjem v francoskih Alpah. Družina vse od takrat skrbno varuje njegovo zasebnost, natančne informacije o njegovem trenutnem zdravstvenem stanju pa ostajajo zelo omejene.

Corinna je že v dokumentarnem filmu, ki so ga predvajali leta 2021, dejala, da je Michael »drugačen, vendar je tukaj«, ter poudarila, da družina počne vse, kar lahko, da bi mu bilo čim bolj udobno. Takrat je jasno povedala tudi, zakaj njegovo zasebnost tako odločno varujejo: Michael je nekoč varoval njih, zdaj oni varujejo njega.